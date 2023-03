En Inglaterra le dan con todo al Manchester United tras caer goleado por el Liverpool: “Fue una humillación de proporciones épicas”

El Manchester United y Liverpool no olvidarán el último partido que los enfrentó. Claro que cada uno lo recordará con sentimientos opuestos. Los Reds terminaron por imponerse por 7-0 a los Diablos Rojos por la Premier League.

Más aún cuando este resultado significó ser el más abultado en la historia del Derbi del Noroeste de Inglaterra. Por lo mismo la prensa inglesa tuvo fuertes críticas para el equipo comandado por Erik Ten Hag, que también salió apuntando a sus jugadores.

Daily Mail comentó que “la derrota derrocó al United. La conversación sobre un renacimiento puede tener que volver a suspenderse después de esto. Los jugadores que han impulsado su resurgimiento esta temporada, especialmente Casemiro, desaparecieron anoche”, comenzaron diciendo en la crónica del duelo.

“La derrota no deshará todo el progreso que ha hecho Erik ten Hag en Old Trafford, pero plantea muchos signos de interrogación sobre cuánto les queda por recorrer en su recuperación. No fue sólo la derrota. Era la manera de hacerlo”, enfatizaron.

“El United fue desmantelado. Al final, eran poco más que una chusma. Están a 14 puntos del Arsenal y uno de sus partidos pendientes se ha ido. Las débiles esperanzas de que aún puedan montar un desafío por el título se han terminado”, expusieron.

A su vez, The Guardian publicó que “se suponía que las humillaciones del Manchester United a manos de sus mayores rivales se habían limitado a la temporada pasada. Pero en una tarde en la que Liverpool reubicó algo que a veces parecía perdido, provocando lo que creen que puede ser un impulso exitoso para terminar entre los cuatro primeros de la Premier League, United se reencontró con sus peores pesadillas”.

“La capitulación del United en la segunda mitad fue total y vergonzosa, los jugadores veteranos desaparecieron y todos aparentemente se dieron por vencidos. No hubo orgullo, ni lucha, ni seguimiento, y Liverpool los destrozó. A pesar de todo, el equipo de Jürgen Klopp en general ha estado bien en casa esta temporada y el domingo estuvo a otro nivel. Fueron todo lo que el United no fue durante un segundo período que vivirá para siempre en los corazones de sus seguidores: rápidos, comprometidos y despiadados”, añadieron.

Mirror, en tanto, planteó que “fue un resultado de declaración que quizás muestra que Liverpool no se ha quedado atrás como pensábamos. Y quizás el Manchester United no haya progresado tanto con Erik ten Hag como pensábamos”.

“Este será un resultado que humillará y avergonzará a Ten Hag y sus jugadores. La forma en que algunos de ellos se rindieron en la última media hora no era propia de un club de la talla del Manchester United”, agregaron.

“Eran patéticos, superados y superados. Se suponía que este era un choque de peso pesado, pero la realidad era que una esquina tenía un campeón mundial y la otra tenía un perdedor acabado y borracho”, cerraron.

Por último, Daily Star indicó que “esto no fue solo una paliza, fue una humillación. Una humillación de proporciones épicas”.