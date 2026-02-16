SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    EN VIVO

    En vivo: Alejandro Tabilo se estrena en el ATP de Río de Janeiro ante Emilio Nava

    El chileno debuta en Brasil contra el estadounidense, número 81 del ranking ATP

    Foto: Mariano García/ UNAR via Photosport Mariano Garcia/ UNAR via Photosport

    Minuto a minuto

    Ahora sí quiebra Tabilo

    El chileno se queda con el servicio de Nava y está arriba 4-2 en el primer set.

    Ale pasa adelante otra vez

    Sin mayores dificultades, Tabilo se coloca 3-2 en el primer set con su saque.

    Se salva Nava

    Tabilo tuvo triple break point, pero no los supo aprovechar y el estadounidense se coloca 2-2 en el primer set.

    Sólido Tabilo

    El chileno deja en cero a Nava para colocarse 2-1 en el primer set.

    Es noticia a esta hora en El Deportivo: la crónica con la derrota de Garin en Río de Janeiro

    Arranca el partido

    Alejandro Tabilo se enfrenta a Emilio Nava por la primera ronda del ATP de Río de Janeiro.

    Cuartos de final en Argentina

    Cabe destacar que Alejandro Tabilo viene de disputar la semana pasada el ATP de Buenos Aires, en donde alcanzó los cuartos de final y quedó eliminado ante el local Tomás Martín Etcheverry.

    ¡Bienvenidos!

    Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Alejandro Tabilo (71°) y Emilio Nava (81°), por la primera ronda del ATP 500 de Río de Janeiro.

    Más sobre:En vivoAlejandro TabiloATP de Río de Janeiro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    EE.UU.: Tiroteo durante partido escolar de hockey sobre hielo deja una menor de edad muerta y cuatro heridos

    Designan a embajadora Claudia Fuentes Julio como subsecretaria general de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

    El doloroso cierre de una historia: el avance del último episodio de El Caballero de los Siete Reinos

    Indicios de crimen organizado: ECOH indaga hallazgo de cuerpo baleado en San José de Maipo

    Gobierno pone en marcha obras del embalse Zapallar en Ñuble: beneficiará a más de 2 mil agricultores

    Biobío, Ñuble y La Araucanía suman más del 75% de las hectáreas quemadas por los incendios forestales en 2025-2026

    Lo más leído

    1.
    Manuel Pellegrini pide mesura en el Betis por la Champions: “No debemos confundir un deseo con una realidad”

    Manuel Pellegrini pide mesura en el Betis por la Champions: “No debemos confundir un deseo con una realidad”

    2.
    Conmebol no lo perdona: las millonarias multas contra Jorge Sampaoli que marcan su adiós del Atlético Mineiro

    Conmebol no lo perdona: las millonarias multas contra Jorge Sampaoli que marcan su adiós del Atlético Mineiro

    3.
    ¿Se olvida de Santiago Wanderers? El salario que acerca a Óscar Opazo a Everton

    ¿Se olvida de Santiago Wanderers? El salario que acerca a Óscar Opazo a Everton

    4.
    “Cuando te has convertido en un equipo ganador, se nota”: España se rinde ante la racha del Betis de Pellegrini

    “Cuando te has convertido en un equipo ganador, se nota”: España se rinde ante la racha del Betis de Pellegrini

    5.
    Una cita que duró más de tres horas: el cara a cara entre Natalia Duco y Jaime Pizarro

    Una cita que duró más de tres horas: el cara a cara entre Natalia Duco y Jaime Pizarro

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Servicios

    Temblor de mediana intensidad se percibe en la Región de Antofagasta

    Temblor de mediana intensidad se percibe en la Región de Antofagasta

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Este 17 de febrero es el eclipse solar anular: ¿Dónde se verá el llamado anillo de fuego?

    Este 17 de febrero es el eclipse solar anular: ¿Dónde se verá el llamado anillo de fuego?

    Temblor de mediana intensidad se percibe en la Región de Antofagasta
    Chile

    Temblor de mediana intensidad se percibe en la Región de Antofagasta

    Designan a embajadora Claudia Fuentes Julio como subsecretaria general de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Gobierno pone en marcha obras del embalse Zapallar en Ñuble: beneficiará a más de 2 mil agricultores
    Negocios

    Gobierno pone en marcha obras del embalse Zapallar en Ñuble: beneficiará a más de 2 mil agricultores

    Daniel Mas sostiene la primera bilateral con la ministra de Minería, Aurora Williams

    Grenergy presenta nuevo proyecto fotovoltaico por más de US$200 millones en la Región de O’Higgins

    El alimento que aumenta el riesgo de padecer infecciones urinarias, según un estudio
    Tendencias

    El alimento que aumenta el riesgo de padecer infecciones urinarias, según un estudio

    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Qué es Ring, la empresa de seguridad de Amazon que causó polémica por su comercial en el Super Bowl

    En vivo: Alejandro Tabilo se estrena en el ATP de Río de Janeiro ante Emilio Nava
    El Deportivo

    En vivo: Alejandro Tabilo se estrena en el ATP de Río de Janeiro ante Emilio Nava

    Difícil regreso: Christian Garin cae frente a Thiago Tirante y se despide en su estreno en el ATP de Río de Janeiro

    Colo Colo en alza, la UC y la U no despegan y Limache sorprende como líder: lo que dejó la Fecha 3 de la Liga de Primera

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?
    Tecnología

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    El doloroso cierre de una historia: el avance del último episodio de El Caballero de los Siete Reinos
    Cultura y entretención

    El doloroso cierre de una historia: el avance del último episodio de El Caballero de los Siete Reinos

    La canción de Led Zeppelin por la que John Paul Jones quiere ser recordado

    Robert Duvall, o el “Consigliere” Tom Hagen que alcanzó la gloria limpiando la ropa sucia de los Corleone en El Padrino

    EE.UU.: Tiroteo durante partido escolar de hockey sobre hielo deja una menor de edad muerta y cuatro heridos
    Mundo

    EE.UU.: Tiroteo durante partido escolar de hockey sobre hielo deja una menor de edad muerta y cuatro heridos

    Concluyen búsqueda y defienden identificación de restos del cura guerrillero colombiano Camilo Torres

    Conversaciones de Ginebra: Estados Unidos se reunirá con delegaciones de Irán y Ucrania

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión
    Paula

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín