En vivo: Alejandro Tabilo se estrena en el ATP de Río de Janeiro ante Emilio Nava
El chileno debuta en Brasil contra el estadounidense, número 81 del ranking ATP
Minuto a minuto
Ahora sí quiebra Tabilo
El chileno se queda con el servicio de Nava y está arriba 4-2 en el primer set.
Ale pasa adelante otra vez
Sin mayores dificultades, Tabilo se coloca 3-2 en el primer set con su saque.
Se salva Nava
Tabilo tuvo triple break point, pero no los supo aprovechar y el estadounidense se coloca 2-2 en el primer set.
Sólido Tabilo
El chileno deja en cero a Nava para colocarse 2-1 en el primer set.
Es noticia a esta hora en El Deportivo: la crónica con la derrota de Garin en Río de Janeiro
Arranca el partido
Alejandro Tabilo se enfrenta a Emilio Nava por la primera ronda del ATP de Río de Janeiro.
Cuartos de final en Argentina
Cabe destacar que Alejandro Tabilo viene de disputar la semana pasada el ATP de Buenos Aires, en donde alcanzó los cuartos de final y quedó eliminado ante el local Tomás Martín Etcheverry.
¡Bienvenidos!
Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Alejandro Tabilo (71°) y Emilio Nava (81°), por la primera ronda del ATP 500 de Río de Janeiro.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.