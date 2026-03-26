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    EN VIVO

    En vivo: Brasil se enfrenta a Francia en un amistoso de lujo

    El equipo dirigido por Carlo Ancelotti se enfrenta al combinado encabezado por Kylian Mbappé en el Gillette Stadium de Foxborough, de Massachusetts.

    Foto: Rafael Ribeiro/CBF.

    Minuto a minuto

    Brasil 0-0 Francia

    Colores no tradicionales

    Ambos combinados no visten sus colores habituales esta tarde en el Gillette Stadium. Brasil va de azul y Francia con un tono verde glaciar.

    ¡Arranca el partido!

    Brasil se enfrenta a Francia en Boston, en un amistoso preparatorio para la Copa del Mundo 2026.

    La formación de Francia

    Los elegidos por Carlos Ancelotti en Brasil

    ¡Bienvenidos!

    Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Brasil y Francia, que se disputará en Boston.

    Más sobre:Fútbol

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