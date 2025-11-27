En vivo: Chile se enfrenta a Brasil por las clasificatorias al Mundial de Básquetbol Qatar 2027
El encuentro se jugará en el en el Coliseo Antonio Azurmendi de Valdivia
Minuto a minuto
Chile 49-62 Brasil
Brasil comienza a sacar diferencias en el tercer cuarto
¡Se reanuda la acción en Valdivia!
Bajas en Chile
La Roja Cestera tiene importantes bajas para estos dos duelos ante Brasil. Se trata de Sebastián Herrera, Sebastián Carrasco y Nicolás Carvacho.
¡Se termina el primer tiempo!
Chile batalla, pero cae por 34-38 ante Brasil en Valdivia.
Chile intenta no alejarse en el marcador con un gran triple
¡Final del primer cuarto!
El primer cuarto finaliza 10-17 a favor de Brasil.
¡Brasil pasa adelante sobre el final del primer cuarto!
Se juntaron Diego Low e Ignacio Carrión en Chile
Chile se pone arriba en el marcador en el comienzo
Los antecedentes
En la ronda anterior, la Roja cestera obtuvo buenos triunfos ante El Salvador (98-47), Cuba (78-74) y Ecuador (101-59).
¡El grupo de Chile!
Cabe destacar que Chile forma parte del Grupo C de estas eliminatorias, y lo comparte con Brasil, Colombia y Venezuela.
¡Arranca el partido en Valdivia!
Chile se enfrenta a Brasil por las clasificatorias al Mundial de Básquetbol.
¡Bienvenidos!
Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Chile y Brasil, por las clasificatorias rumbo al Mundial de Básquetbol Qatar 2027.
