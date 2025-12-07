VOTA INFORMADO por $1100
    En vivo: Cobreloa y Deportes Concepción se enfrentan por el retorno a la Primera División

    Naranjas y lilas se enfrentan en el partido de revancha de la liguilla. En la ida se registró un empate 1-1.

    Deportes Concepción enfrenta a Cobreloa en la final del Ascenso. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    Cobreloa 0-2 Deportes Concepción

    Actualiza el relato

    Gol de Concepción

    52′. Joaquín Larrivey volvió a anotar. El artillero se impuso en un tiro de esquina y estiró la ventaja de los lilas, que están cada vez más cerca de concretar su ascenso.

    Inicia el segundo tiempo

    46′. Arranca el complemento. Los lilas están superando a los mineros en Calama.

    Final del primer tiempo

    45+3′. Termina la primera mitad. Deportes Concepción está superando a Cobreloa por la mínima.

    Tres minutos de añadido

    45′. Se agregan tres minutos.

    Gol de Concepción

    37′. Se adelantan los lilas. Sepúlveda arremetió por la derecha, ingresó al área y sacó un potente remate al ángulo.

    Continúa el empate

    25′. Sigue el cero. Partido trabado.

    Mira la oncena de Deportes Concepción:

    Revisa la formación de Cobreloa:

    Inicia el partido

    1′. Ya se juega en el Zorros del Desierto. Cobreloa y Deportes Concepción se miden en Calama.

    La ida, disputada en el Ester Roa, fue un intenso empate 1-1.

    Inicia la transmisión

    Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos la final de vuelta de la liguilla de ascenso. Cobreloa y Deportes Concepción buscan retornar a la Primera División.

