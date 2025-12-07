En vivo: Cobreloa y Deportes Concepción se enfrentan por el retorno a la Primera División
Naranjas y lilas se enfrentan en el partido de revancha de la liguilla. En la ida se registró un empate 1-1.
Minuto a minuto
Cobreloa 0-2 Deportes Concepción
Gol de Concepción
52′. Joaquín Larrivey volvió a anotar. El artillero se impuso en un tiro de esquina y estiró la ventaja de los lilas, que están cada vez más cerca de concretar su ascenso.
Inicia el segundo tiempo
46′. Arranca el complemento. Los lilas están superando a los mineros en Calama.
Final del primer tiempo
45+3′. Termina la primera mitad. Deportes Concepción está superando a Cobreloa por la mínima.
Tres minutos de añadido
45′. Se agregan tres minutos.
Gol de Concepción
37′. Se adelantan los lilas. Sepúlveda arremetió por la derecha, ingresó al área y sacó un potente remate al ángulo.
Continúa el empate
25′. Sigue el cero. Partido trabado.
Mira la oncena de Deportes Concepción:
Revisa la formación de Cobreloa:
Inicia el partido
1′. Ya se juega en el Zorros del Desierto. Cobreloa y Deportes Concepción se miden en Calama.
La ida, disputada en el Ester Roa, fue un intenso empate 1-1.
Inicia la transmisión
Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos la final de vuelta de la liguilla de ascenso. Cobreloa y Deportes Concepción buscan retornar a la Primera División.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.