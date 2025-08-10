Revisa los detalles del agónico empate de Everton ante Colo Colo
El Cacique, que necesitaba quedarse con la victoria para volver a la zona de clasificación a las copas internacionales, dejó escapar el triunfo sobre el cierre.
Minuto a minuto
Everton 1 vs. Colo Colo 1
Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el partido entre Everton y Colo Colo.
La oncena de Everton para enfrentar al Cacique:
El equipo de Colo Colo:
1′. Inicia el partido
Ya se juega en el Sausalito. Everton recibe a Colo Colo.
33′. Gol de Colo Colo
Gran jugada de Francisco Marchant, que habilitó a Víctor Felipe Méndez. El volante marcó la apertura de la cuenta.
45′. Se añaden tres minutos
45+3′. Termina el primer tiempo
El Cacique se está imponiendo por la mínima sobre el elenco ruletero.
46′. Inicia el segundo tiempo
Colo Colo está venciendo a Everton en el Sausalito.
46′. Cambio en Everton
Cristian Palacios es reemplazado por Raimundo Rebolledo.
58′. Cambio en Colo Colo
Marcos Bolados reemplaza a Francisco Marchant.
69′. Cambios en ambas escuadras
Alex Ibacache ingresó por Nicolás Baeza en Everton. En Colo Colo, en tanto, Tomás Alarcón y Esteban Pavez reemplazaron a Víctor Felipe Méndez y Salomón Rodríguez.
78′. Cambio en Everton
Julián Alfaro reemplaza a Emiliano Ramos.
78′. Amarilla en Colo Colo
Jonathan Villagra es amonestado.
80′. Amarilla en Everton
Benjamín Berríos es amonestado.
87′. Cambios en ambas escuadras
Alan Medina reemplaza a Matías Campos López en Everton y Nicolás Suárez ingresa por Erick Wiemberg.
90′. Se añaden siete minutos
90+8′. Penal para Everton
Sebastián Sosa en el área tras una falta de Sebastián Vegas.
90+9′. Gol de Everton
Sebastián Sosa, de penal, iguala las acciones con un potente remate.
90+10′. Termina el partido
Everton rescató un empate ante Colo Colo en la agonía.
