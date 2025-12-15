SUSCRÍBETE POR $1100
    EN VIVO

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini visita a Rayo Vallecano en la liga española

    La escuadra verdiblanca necesita la victoria para permanecer en la zona alta de la clasificación.

    Foto: @RealBetis / X.

    Minuto a minuto

    Rayo Vallecano 0-0 Real Betis

    18′ Otro cambio por lesión

    En Rayo Vallecano, sale Jorge de Frutos e ingresa Fran Pérez.

    5′ ¡Cambio en Betis!

    Sale el defensor central Diego Llorente, con problemas físicos, e ingresa Marc Bartra.

    ¡Arranca el partido!

    Betis, de Manuel Pellegrini, visita a Rayo Vallecano en el cierre de la fecha 16 de LaLiga.

    ¡Así llegan!

    El Betis de Manuel Pellegrini es sexto en la tabla de LaLiga con 24 puntos, mientras que Rayo Vallecano es decimotercero con 17.

    Los elegidos por el Ingeniero Pellegrini en Betis

    La formación de Rayo Vallecano

    El duelo entre Rayo Vallecano y Betis se disputará a las 17.00 horas, en el estadio de Vallecas.

    ¡Bienvenidos!

    Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Rayo Vallecano y Betis, por la fecha 16 de la liga de España.

