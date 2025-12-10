En vivo: Flamengo de Erick Pulgar enfrenta a Cruz Azul en los cuartos de final de la Copa Intercontinental
Brasileños y mexicanos buscan avanzar a las semifinales de la competencia, donde ya los espera el Pyramids de Egipto. Sigue aquí el relato del partido.
Minuto a Minuto
Cruz Azul 1-1 Flamengo
Repasa los goles del encuentro
Chance para Flamengo
49′. Henrique ingresa al área y le pega. Ataja Gudiño.
Era el segundo de Cruz Azul
46′. Fernández le pega al primer palo y el portero de Flamengo, Rossi, se queda con el balón.
Cambio en Flamengo
Comienza el segundo tiempo
Cruz Azul y Flamengo van por el gol de la victoria.
Sigue nuestras redes
El Deportivo está en Facebook (El Deportivo), Instagram (@eldeportivolt) y en X (@ElDeportivoLT)
Final del primer tiempo
Un primer tiempo lánguido que se las arregló para tener dos goles y fijar un empate justo.
Descuentos
45′. Se agregaron dos minutos más a este primer tiempo.
Goooooooooooool de Cruz Azul
44′. Jorge Sánchez remata de aire y pone la pelota en el primer palo. Golazo.
Gol anulado
41′. Fernández anotaba de cabeza para el Cruz Azul, pero la jugada estaba viciada por una posición de adelanto previa.
Tarjeta Amarilla
35′. Ditta ea amonestado por falta en Cruz Azul.
Centro
31′. El partido sigue sin prender y Rossi se queda con el balón tras un intento de Flamengo.
Mira el gol de Flamengo
Disparo de Cruz Azul
18′- Rotondi prueba otra vez a portería y ese balón se va besando el primer palo.
Goooooooooooooool de Flamengo
14′. Error en la salida de Cruz Azul y todo lo aprovecha De Arrascaeta para anotar el primero de los brasileños.
Tiro de Cruz azul
12′. Rotondi recibe en la banda derecha y le pega cruzado. Desviado.
Control del balón
4′. Flamengo domina el juego, pero aún no crea ocasiones de gol.
Comienza el partido
Cruz Azul y Flamengo ya buscan su pase a la siguiente fase de la Copa Intercontinental.
El 11 de Cruz Azul
La formación de Flamengo
Equipos a la cancha
Bajo un juego de luces, Cruz Azul y Flamengo saltan al campo de juego.
La motivación mexicana
Trabajo de activación
Buenas tardes
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.