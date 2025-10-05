En vivo: Francia va por la clasificación a octavos y Estados Unidos busca sumar puntaje perfecto en el Mundial Sub 20
El conjunto galo necesita derrotar a la modesta Nueva Caledonia para asegurar el boleto en la ronda de 16 mejores. Los norteamericanos quieren seguir por la senda de la victoria frente a Sudáfrica.
Minuto a minuto
Sudáfrica 2-1 Estados Unidos
Nueva Caledonia 0-1 Francia
¡Final de los primeros tiempos!
45′+3′. Termina la primera parte en Rancagua y Talca. Francia se impone por la mínima a la modesta selección de Nueva Caledonia y Sudáfrica le remonta al líder Estados Unidos.
¡Gol de Sudáfrica!
45′+2′. Cuando expiraba la primera parte, Gomolemo Kekana adelanta a la selección africana en el marcador.
Sigue todo igual
30′. Se cumple la media hora en Rancagua y Talca. Por ahora, Estados Unidos está en primer lugar, Francia segunda y Sudáfrica tercera.
¡Gol de Sudáfrica!
17′. Siviwe Magidigidi empata para los africanos, que van con todo por la clasificación a octavos.
¡Gol de Estados Unidos!
13′. El zaguero Noah Cobb pone el primero en Talca para un elenco norteamericano que es líder absoluto del Grupo E.
Se acabó la resistencia de Nueva Caledonia
12′. Cuando se creía que los isleños habían sorteado el vendaval, llega el gol de Francia. Andrea Le Borgne lo hizo.
Nueva Caledonia resiste
10′. El conjunto océanico consigue aguantar los primeros embates de Francia, que busca el triunfo para meterse en octavos de final.
¡Comienzan los partidos!
1′. Sudáfrica y Estados Unidos ya juegan en Rancagua, mientras que Nueva Caledonia y Francia hacen lo propio en el Fiscal de Talca.
Estados Unidos, con medio cuerpo dentro
El elenco norteamericano tiene su clasificación prácticamente sellada. Todavía no aparece ubicado en octavos de final porque se necesita saber si ocupará el primer o segundo lugar.
¿Qué selecciones esperan en octavos de final?
Mientras se resuelve el Grupo E, ocho equipos ya tienen asegurado su nombre en la ronda de los 16 mejores: Chile, México, Japón, Ucrania, Marruecos, Argentina, Paraguay e Italia.
¿Cómo marcha el Grupo E?
1° Estados Unidos: 6 puntos (+11)
2° Francia: 3 puntos (-2)
3° Sudáfrica: 3 puntos (+4)
4° Nueva Caledonia: 0 puntos (-13)
¡Bienvenidos a un nuevo minuto a minuto junto a El Deportivo!
En esta ocasión, les traemos la transmisión conjunta de los partidos entre Sudráfica y Estados Unidos y Nueva Caledona ante Francia, en el cierre del Grupo E.
