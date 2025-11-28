En vivo: la Roja femenina visita a Perú por la Liga de Naciones que clasifica al Mundial
El conjunto nacional disputa la tercera fecha de la competencia clasificatoria para Brasil 2027. Sigue aquí el relato del partido.
Actualizar el Relato
Perú 0-0 Chile
Tiro de Esquina
8'. Perú ejecuta desde el córner y despeja la defensa chilena.
Cabezazo
2'. Sáez gana por arriba, pero su tiro es desviado.
Comienza el partido
Chile y Perú ya juegan por la Liga de Naciones Femenina.
La formación de Chile
Puro Chile
Los equipos salen a la cancha y se escucharán los himnos nacionales.
Buenas tardes
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
