En vivo: la Roja Sub 17 debuta en el Mundial de Qatar enfrentando a Francia
El equipo a cargo de Sebastián Miranda hace su estreno en la competencia contra los galos.
Minuto a minuto
Francia 1-0 Chile
Minuto 54: ¡Gol de Francia!
Christ Batola con un gran tiro libre adelanta a los galos sobre Chile.
Minuto 46: ¡Comenzó el segundo tiempo!
Chiley Francia igualan sin goles en Qatar.
Minuto 45+2′: ¡Fin del primer tiempo!
Chile y Francia se van al descanso empatando sin goles.
Minuto 33: Jugada de peligro a favor de Francia
Antoine Valero se fue en demanda del arco por el sector derecho. Tras ganar en velocidad, sacó un remate bajo que no complicó al portero Vicente Villegas.
Minuto 20: ¡Pudo ser el primero para Chile!
Yastin Cuevas volvió a probar con un tiro de larga distancia al ver al portero adelantado. El guardameta francés alcanzó a retroceder para quedarse con el balón en dos tiempos.
Minuto 15: La Roja intenta sorprender
Yastin Cuevas quita el balón en la salida francesa. Al ver que el portero estaba adelantado, intentó sorprender con un remate de distancia que se fue desviado.
Minuto 10: Chile se acerca al arco francés
Yastin Cuevas y Martín Jiménez intentaron desnivelar el marcador, pero sus intentos no consiguieron vencer la resistencia gala.
Minuto 1: Ya se juega en Qatar
¡Comenzó el partido! Ya se enfrentan Francia y Chile.
Ambas selecciones entonan los himnos
Inicia la ceremonia de los himnos. Ahora suena el de Francia y, a continuación, el de Chile.
Chile y Francia son del Grupo K
Ambos equipos son parte del Grupo K de la competencia. Además de Chile y Francia están las selecciones de Canadá y Uganda.
Bienvenidos a una nueva cobertura
¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera. Esta vez les llevamos el partido entre Francia y Chile por el Mundial Sub 17 de Qatar 2025.
