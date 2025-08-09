SUSCRÍBETE
EN VIVO

En vivo: la U va por una nueva victoria contra Unión Española en la Liga de Primera

El elenco azul quiere mantenerse cerca del líder. Los Rojos, en tanto, necesitan sumar para intentar salir de la zona de descenso.

Foto: Photosport. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Minuto a minuto

Universidad de Chile 1-1 Unión Española

Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el partido entre Universidad de Chile y Unión Española.

Azules e hispanos se enfrentan en un duelo clave en la Liga de Primera. Mientras que la U busca no ceder terreno en la pelea por el campeonato ante Coquimbo Unido, Unión Española intentará salir de los puestos de descenso.

La alineación de Gustavo Álvarez:

La oncena de Miguel Ramírez:

1′. Inicia el partido

Ya se juega en el Estadio Nacional. La U recibe a Unión Española.

2′. La primera de la U. Di Yorio entra al área y saca un zurdazo amenazante.

13′. Gol de Unión Española

Pablo Aránguiz, de penal, pone en ventaja a los hispanos.

14′. Amarilla en Unión Española

Matías Marín es amonestado

28′. Gol de la U

Javier Altamirano, tras pase de Charles Aránguiz, iguala las acciones con un ajustado remate desde la medialuna.

45+3′. Termina el primer tiempo

La U y Unión Española no se sacan ventaja en el Nacional.

46′. Inicia el segundo tiempo

46′. Cambio en Unión Española

Se va Matías Marín e ingresa Agustín Nadruz.

"No lo sé": la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó "al menos en 2022″

Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan, incluso si ya fueron desvinculados

Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

"No corresponde": ministra Delpiano critica el decreto de Trump que autoriza operaciones militares en suelo extranjero

