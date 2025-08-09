En vivo: la U va por una nueva victoria contra Unión Española en la Liga de Primera
El elenco azul quiere mantenerse cerca del líder. Los Rojos, en tanto, necesitan sumar para intentar salir de la zona de descenso.
Minuto a minuto
Universidad de Chile 1-1 Unión Española
Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el partido entre Universidad de Chile y Unión Española.
Azules e hispanos se enfrentan en un duelo clave en la Liga de Primera. Mientras que la U busca no ceder terreno en la pelea por el campeonato ante Coquimbo Unido, Unión Española intentará salir de los puestos de descenso.
La alineación de Gustavo Álvarez:
La oncena de Miguel Ramírez:
1′. Inicia el partido
Ya se juega en el Estadio Nacional. La U recibe a Unión Española.
2′. La primera de la U. Di Yorio entra al área y saca un zurdazo amenazante.
13′. Gol de Unión Española
Pablo Aránguiz, de penal, pone en ventaja a los hispanos.
14′. Amarilla en Unión Española
Matías Marín es amonestado
28′. Gol de la U
Javier Altamirano, tras pase de Charles Aránguiz, iguala las acciones con un ajustado remate desde la medialuna.
45+3′. Termina el primer tiempo
La U y Unión Española no se sacan ventaja en el Nacional.
46′. Inicia el segundo tiempo
46′. Cambio en Unión Española
Se va Matías Marín e ingresa Agustín Nadruz.
