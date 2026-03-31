En vivo: la U visita a Audax Italiano en La Florida por la Copa de la Liga
Itálicos y azules se ven las caras por la tercera fecha de la fase de grupos del torneo.
Minuto a minuto
Audax Italiano 0-2 U. de Chile
¡Final del primer tiempo!
La U derrota por 2-0 a Audax Italiano en La Florida, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga.
El festejo de Maxi Guerrero
Es noticia a esta hora en El Deportivo: Italia afuera del Mundial
Así fue el primer tanto azul
24′ ¡Gol de la U!
Maximiliano Guerrero marca el 2-0 sobre Audax Italiano.
6′ ¡Gol de la U!
Agustín Arce, con un potente remate bajo, abre la cuenta ante Audax Italiano.
¡Arranca el partido!
Audax Italiano recibe a la U por la Copa de la Liga.
Los elegidos por Fernando Gago en la U
Formación de Audax Italiano
Así llegan en el Grupo D de la Copa de la Liga
- Audax Italiano / 6 puntos
- U. La Calera / 6
- U. de Chile / 1
- D. La Serena / 1
El duelo está pactado para las 18.00 horas en el estadio Bicentenario La Florida.
¡Bienvenidos!
Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Audax Italiano y Universidad de Chile, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga.
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