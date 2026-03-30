En vivo: la UC visita a Cobresal en El Salvador por la Copa de la Liga
Mineros y cruzados se ven las caras por la tercera fecha de la fase de grupos del torneo.
Minuto a minuto
Cobresal 0-2 U. Católica
¡Final del primer tiempo!
La UC derrota por 2-0 a Cobresal en El Salvador, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga.
35′ ¡Gol de la UC!
Justo Giani, de cabeza, se cobra revancha y marca el segundo de la franja ante Cobresal.
32′ ¡Justo Giani se pierde el penal para la UC!
30′ ¡Penal para la UC!
29′ Se revisa en el VAR una mano en el área de Cobresal
12′ ¡Gol de la UC!
Clemente Montes aguanta la marca y define cruzado en el área para abrir la cuenta ante Cobresal.
¡Arranca el partido!
Cobresal recibe a Universidad Católica por la Copa de la Liga.
Los elegidos por Daniel Garnero en la UC
La formación de Cobresal
Así marcha el Grupo B de la Copa de la Liga
- Ñublense / 4 puntos
- U. de Concepción / 3
- U. Católica / 3
- Cobresal / 1
A considerar
El encuentro está pactado para las 18.00 horas, en el estadio El Cobre, de El Salvador.
¡Bienvenidos!
Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Cobresal y Universidad Católica, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga.
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