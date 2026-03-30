En vivo: la UC visita a Cobresal en El Salvador por la Copa de la Liga

¡#AlineaciónEA para enfrentar a Cobresal! 🚨✅



Con algunas novedades en nuestra oncena inicial, así saltarán a la cancha #LosCruzados de nuestro DT Daniel Garnero para el tercer duelo de la Copa de La Liga 2026 en El Salvador 💥



¡𝐕𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐂𝐚𝐭𝐨! ⚪🔵#EASPORTSFC ⚡… pic.twitter.com/YhKo2xjVUZ