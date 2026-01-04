En vivo: Manchester City quiere seguir en la lucha por el liderato contra Chelsea
El conjunto celeste espera volver a acortar la distancia contra el Arsenal en la batalla por el primer puesto de la Premier League.
Minuto a minuto
Manchester City 0-0 Chelsea
(1′) ¡Comenzó el partido! Ya se enfrentan Manchester City y Chelsea.
¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera.
