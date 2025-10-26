En vivo: O’Higgins recibe a un Coquimbo Unido que quiere dar un paso más hacia el título de la Liga de Primera
Ante los celestes, el cuadro Pirata quiere conseguir un triunfo que le permita estar cada vez más cerca de su primera estrella.
Minuto a minuto
O’Higgins 0-0 Coquimbo Unido
Responden los piratas
10′. La acción va de un lado a otro. Zavala conectó con Salinas, que llegó con el envión hasta el centro del área y la mandó por arriba.
Primer anuncio de O’Higgins
9′. Un centro cruzado desde la derecha casi encuentra a Sarrafiore en solitario. La pelota pasa cerca del poste.
Problemas para Coquimbo
5′. Matías Palavecino presenta molestias físicas. El DT Esteban González manda a calentar a Benjamín Chandía en el caso de que se haga una tempranera sustitución.
¡Comienza el partido!
1′. O’Higgins y Coquimbo Unido ya juegan en El Teniente, en un partido que puede dejar encaminado el título de la Liga de Primera o una posible clasificación a Copa Libertadores como Chile 2.
Lleno total en Rancagua
El estadio El Teniente está repleto de hinchas celestes y piratas. Gran ambiente para un duelo clave de la Liga de Primera.
El Capo de Provincia lucha por el Chile 2
O’Higgins está con la mente puesta en recortar distancia con la UC, que se ubica en el segundo puesto y está clasificando a la próxima Copa Libertadores. La diferencia que los separa son cuatro puntos.
La formación titular de O’Higgins:
La formación titular de Coquimbo Unido:
Un duelo clave de cara al ansiado título
A falta de seis jornadas para la finalización de la Liga de Primera 2025, Coquimbo Unido posee 59 unidades y le saca 11 a la UC, su escolta. De obtener un triunfo ante los celestes en esta fecha, podrán celebrar el próxima fin de semana si los cruzados tropiezan. Están a las puertas de su primera estrella.
¡Bienvenidos a un nuevo minuto a minuto junto a El Deportivo!
En esta oportunidad les traemos la transmisión del partido entre O’Higgins y Coquimbo Unido.
