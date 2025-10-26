En vivo: O’Higgins recibe a un Coquimbo Unido que quiere dar un paso más hacia el título de la Liga de Primera

Un duelo clave de cara al ansiado título

A falta de seis jornadas para la finalización de la Liga de Primera 2025, Coquimbo Unido posee 59 unidades y le saca 11 a la UC, su escolta. De obtener un triunfo ante los celestes en esta fecha, podrán celebrar el próxima fin de semana si los cruzados tropiezan. Están a las puertas de su primera estrella.