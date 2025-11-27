En vivo: Portugal enfrenta a Austria en la final del Mundial Sub 17
La cita planetaria busca un nuevo campeón y podrás seguir todos los detalles del partido, minuto a minuto, en el siguiente relato.
Actualiza el Relato
Portugal 1-0 Austria
Se salva Austria
67′. Neto le pega cruzado. Sale desviado.
Cambios en Portugal
66’. Aragao y Pereira ingresan por Cunha y Manuel en los lusitanos.
Cambio en Austria
63′. Husic ingresa por Werner, el cual sale molesto de la cancha.
Cabezazo de Portugal
61′. Mide le gana a todos por arriba y sale desviado. Se lo pierden los lusitanos.
Intenta Austria
55′. Markovic intenta colocar la pelota en el segundo palo. Desviado.
Tiro libre
47′. Deshishku le pega al arco y el arquero portugués debe volar para evitar el empate.
Comienza el segundo tiempo
Portugal lo gana por la mínima y está a 45 minutos de ser campeón.
Síguenos en nuestras redes sociales
El Deportivo está en Facebook (El Deportivo), Instagram (@eldeportivolt) y en X (@ElDeportivoLT)
Mira el gol de Portugal
Termina el primer tiempo
Portugal lo gana de manera justa y se está quedando con la copa del Mundial Sub 17.
Descuentos
90′. Se agregaron tres minutos más a esta primera parte.
Tarjeta Amarilla
40′. Lima es amonestado en Portugal por frenar una contra de Austria.
Goooooooooooooool de Portugal
31′. Cunha gana la banda, lanza un centro y Anisio, en la boca del arco, anota el primero.
Llegada de Portugal
23′. Anisio le pega cruzado. Desviado.
Remate de Portugal
Quintas le pega. Pero no logra inquietar a Austria.
Lo tuvo Austria
14′. Moser entra solo y el portero le achica bien y salva su arco.
Remate de Austria
11′. Moser le da a puerta, pero pega en una pierna lusa y se va fuera.
Pelota suelta
6′. Tras un córner de Portugal, el balón quedó botando en el área y nadie la conecta.
Llega Portugal
3′. Cunha le pega cruzado. Ese remate se va desviado.
La primera de Austria
1′. Deshishku le da de aire. Pero estaba en posición ilícita.
Comienza el partido
Portugal y Austria ya juegan la final del Mundial Sub 17.
Ceremonia Final
Los equipos ingresan a la cancha en medio de un juego de luces y banderas de todos los países participantes.
Buenas tardes
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
Lo Último
Lo más leído
⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivasDigital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.