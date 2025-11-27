BLACK SALE $990
    EN VIVO

    En vivo: Portugal enfrenta a Austria en la final del Mundial Sub 17

    La cita planetaria busca un nuevo campeón y podrás seguir todos los detalles del partido, minuto a minuto, en el siguiente relato.

    Portugal enfrenta a Austria en la final del Mundial Sub 17. Foto: FIFA.

    Actualiza el Relato

    Portugal 1-0 Austria

    Se salva Austria

    67′. Neto le pega cruzado. Sale desviado.

    Cambios en Portugal

    66’. Aragao y Pereira ingresan por Cunha y Manuel en los lusitanos.

    Cambio en Austria

    63′. Husic ingresa por Werner, el cual sale molesto de la cancha.

    Cabezazo de Portugal

    61′. Mide le gana a todos por arriba y sale desviado. Se lo pierden los lusitanos.

    Intenta Austria

    55′. Markovic intenta colocar la pelota en el segundo palo. Desviado.

    Tiro libre

    47′. Deshishku le pega al arco y el arquero portugués debe volar para evitar el empate.

    Comienza el segundo tiempo

    Portugal lo gana por la mínima y está a 45 minutos de ser campeón.

    Mira el gol de Portugal

    Termina el primer tiempo

    Portugal lo gana de manera justa y se está quedando con la copa del Mundial Sub 17.

    Descuentos

    90′. Se agregaron tres minutos más a esta primera parte.

    Tarjeta Amarilla

    40′. Lima es amonestado en Portugal por frenar una contra de Austria.

    Goooooooooooooool de Portugal

    31′. Cunha gana la banda, lanza un centro y Anisio, en la boca del arco, anota el primero.

    Llegada de Portugal

    23′. Anisio le pega cruzado. Desviado.

    Remate de Portugal

    Quintas le pega. Pero no logra inquietar a Austria.

    Lo tuvo Austria

    14′. Moser entra solo y el portero le achica bien y salva su arco.

    Remate de Austria

    11′. Moser le da a puerta, pero pega en una pierna lusa y se va fuera.

    Pelota suelta

    6′. Tras un córner de Portugal, el balón quedó botando en el área y nadie la conecta.

    Llega Portugal

    3′. Cunha le pega cruzado. Ese remate se va desviado.

    La primera de Austria

    1′. Deshishku le da de aire. Pero estaba en posición ilícita.

    Comienza el partido

    Portugal y Austria ya juegan la final del Mundial Sub 17.

    Ceremonia Final

    Los equipos ingresan a la cancha en medio de un juego de luces y banderas de todos los países participantes.

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

