En vivo: San Marcos de Arica recibe a Cobreloa en las semifinales de la Liguilla de Ascenso
Este miércoles se juegan las llaves en la Primera B.
Minuto a minuto
San Marcos 0-0 Cobreloa
1′. Inicia el partido.
San Marcos recibe a Cobreloa.
La formación de la visita.
La formación del local.
En el primer partido de la jornada, San Marcos de Arica recibe a Cobreloa en el estadio Carlos Dittborn.
Bienvenidos. Este miércoles se juegan las dos llaves de semifinales de la Liguilla de Ascenso y las puedes vivir junto a El Deportivo.
