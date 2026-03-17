En vivo: Sporting de Lisboa y Bodo/Glimt luchan por un cupo en los cuartos de final de la Champions League
El cuadro noruego tiene una buena ventaja contra los portugueses, pues en la ida se impusieron como locales por 3-0.
Minuto a minuto
Sporting 0-0 Bodo Glimt
El conjunto noruego arranca con ventaja, pues en la ida se impusieron por 3-0.
En esta oportunidad les llevamos los detalles del duelo entre Sporting de Lisboa y Bodo Glimt por la Champions League.
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