Esteban Salinas: “Aguantar todo esto con ocho jugadores es complejo”

Esteban Salinas (29) vive un momento personal formidable. En España recibe elogios en el histórico Granollers, y en la selección es referente y figura. Estos días luchó contra gigantes para tratar de meterse entre los 24 mejores del Mundial de balonmano, pero no pudo. Chile quedó eliminada en fase de grupos y el proyecto dolido. Hoy se despide ante el Congo por el puesto 27.

“Hemos competido contra selecciones muy fuertes, obviamente los resultados mandan, pero tengo la tranquilidad de que esto nos ayudará mucho para el preolímpico”, comenta Salinas a La Tercera, desde su habitación en El Cairo, tras visitar las pirámides en la única actividad recreativa que tuvieron durante el Mundial. Los protocolos Covid han tenido inmersa a la delegación en una estricta burbuja, que solo les permitía ir y volver al estadio de la capital, lugar donde Chile perdió sus tres partidos de la primera fase ante Egipto, Suecia y Macedonia: “El caer eliminados fue un bajón grande. Aún queda Mundial y tenemos que tomarlo con seriedad porque son partidos de nivel que nos van a ayudar en el preolímpico”.

Pero para esa cita y llegar a Tokio (“Mateo ya nos ha dicho que irá mandando videos de nuestros rivales para irlos estudiando”), los chilenos deben mejorar: “Obviamente nos faltó mucho en temas defensivos. En ataque anduvimos muy bien, metimos bastantes goles, pero nos hacían más de 34 goles y eso te deja pocas posibilidades de contraatacar y de ganar”.

¿Y el bajón de las segundas partes? “Las otras selecciones tienen 16 jugadores en las mejores ligas del mundo y nosotros tenemos ocho o nueve jugadores de nivel. Aguantar todo esto con ocho jugadores es complejo. Al final llegamos cansados psicológicamente. Pero sí, necesitamos estar concentrados los 60 minutos, porque es verdad que en los últimos 20 nos pegamos un bajón”.

E insiste: “Tenemos que mejorar en el tema defensivo”. Faceta de la que en el fondo Esteban está libre de culpa. Ha sido el pivote de Chile en todos los ataques, pero en defensa Garralda lo sienta para que Oneto y Frelijj cierren el centro con su envergadura. “Son motivos técnicos. Es verdad que aquí defiendo poco, pero en España lo hago bastante. Aquí el entrenador me quiere fresco en el ataque y lo debo aceptar. En el pivote te pegan todo el rato y el desgaste es grande, claramente hay un tema físico, pero yo estoy preparado para atacar y defender. Lo hago en mi equipo y lo podría hacer fácilmente en la selección”, justifica.

El caso es que Salinas se las arregla para destacar en un puesto ocupado habitualmente por jugadores de mayor corpulencia: “Conozco muy bien a mis compañeros de primera línea y ellos a mí. Ya son casi 10 años. Ahora, es verdad que yo también soy un pivote más móvil, que aprovecha el espacio más que de ir al choque. Trato de jugar inteligente, aprovechar los tiempos de desmarque, de doble desmarque. No solo es cualidades físicas, no es que sea un defecto ser bajo o más delgado; puedo aprovechar esas cosas también”.

Son esas cualidades las que hoy lo tienen, además de brillando en Egipto, nominado como mejor pivote de la liga española, competición en la que ya suma varios capítulos, el actual en el Granollers. “Me siento genial, estoy muy cómodo allá y confían mucho en mí. Ya cumplí mi sueño de jugar la Champions, pero ahora busco poder seguir disputando ese tipo de competencias”, cuenta.

La explosividad de Salinas es aire para Chile, ya que en sus referentes no encuentra jugadores jóvenes. Los nombres fuertes de la selección ya pasaron los 30, incluso algunos juegan pese a estar retirados (“mucho se ha hablado de que Marco estaba retirado, pero mira el rendimiento que ha tenido en el Mundial; lo veo mucho mejor que hace un tiempo. Y lo que apoya fuera de la cancha también es fundamental para nosotros”). Algo que afecta al nivel de un equipo que parece haber tenido ya sus mejores años: “El proyecto no queda cuestionado para nada. Es verdad que el recambio no ha llegado, a la gente joven le falta peso en el equipo, necesita jugar minutos importantes y tomar pelotas calientes. Pero también debe haber un trabajo de la Federación, que tiene que ayudar a los jugadores jóvenes a irse a Europa para mejorar el nivel”.

Pero Salinas no pierde la fe: “Actualmente hay cerca de ocho jugadores entre 19 y 21 años en el extranjero y eso es importantísimo. Además me tiene tranquilos que las categorías junior estén yendo a los Mundiales”.

Hoy termina la aventura chilena en Egipto, con la disputa del partido por el puesto 27 ante Congo. Dadas las aspiraciones, baja posición sea cual sea el resultado. Ahí estará Esteban, cerrando otra de sus citas planetarias. Unos días de descanso y a preparar el preolímpico. La selección sigue compitiendo y necesita al pivote. En un equipo con síntomas de caducidad, el 11 debe tomar el rol de líder, figura y mentor. “Me siento muy fresco y si las lesiones me lo permiten me veo muchos años más en España, compitiendo en la primera división”, cierra el pivote escurridizo