Estrella de la Premier y capitán en el Mundial: el escándalo de figura europea por falsificar un certificado de Covid

Granit Xhaka, capitán de la selección de Suiza, quedó marginado de los recientes partidos del combinado helvético en la UEFA Nations League, luego de reconocer haber utilizado un certificado de vacunación falso contra el Covid-19 durante la pandemia.

El mediocampista fue multado con 150 mil francos suizos (US$ 180 mil), aunque eludirá el pago si no comete ninguna otra infracción: “Acepto la decisión y asumo la responsabilidad”, aseguró en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

El propio futbolista de 34 años confirmó lo sucedido, argumentando dudas en torno a la vacuna: “En aquel momento, la cuestión de la vacunación contra el covid-19 me provocaba una gran preocupación y despertaba en mí serias dudas. Sentía una profunda desconfianza hacia la vacuna y estaba preso de la angustia y la duda”, explicó.

“Fue en ese estado emocional alterado que me hice con un certificado de vacunación (...) Fue un error. Lo siento”, añadió.

Un escándalo en Suiza

La Fiscalía de Lucerna se encuentra investigando lo sucedido. En tanto, según informaron los medios suizos, Xhaka prometió cooperación plena con las autoridades competentes.

Es por ello que recibió una sanción pecuniaria condicional equivalente a 50 días-multa a razón de tres mil francos (3.600 dólares) cada uno y un periodo de prueba de dos años.

“Esto significa que la pena no se hará efectiva siempre y cuando no cometa ninguna infracción durante ese tiempo. Ya he abonado las costas del procedimiento. Acepto la decisión y asumo la responsabilidad”, sostuvo el volante. “Gracias por los numerosos mensajes de apoyo recibidos en las últimas semanas. Significan mucho para mí”, añadió.

Xhaka fue marginado de los recientes cuatro partidos que disputó Suiza por el Grupo 1B de la UEFA Nations League (derrotó a Macedonia del Norte en dos oportunidades, Escocia y Eslovenia).

“La decisión se tomó de mutuo acuerdo durante una reunión entre Xhaka y la directiva de la ASF”, informó la Asociación Suiza de Fútbol (ASF), en un comunicado compartido el pasado 21 de septiembre. “Granit Xhaka nos informó anoche de la situación”, explicó Peter Knäbel en ese entonces.

“Celebramos que Granit haya dado este paso y que esté dispuesto a aclarar por completo este asunto. Al mismo tiempo, hemos llegado juntos a la conclusión de que, en interés del equipo, era mejor disputar esta concentración sin él. Al término de esta ventana internacional, reevaluaremos la situación con Granit y hablaremos sobre los pasos a seguir”, añadió el timonel helvético.