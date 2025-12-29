SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Ex atleta olímpico es buscado como uno de los mayores proveedores de droga en Canadá

    El FBI trabaja para dar con el paradero de Ryan Wedding quien es considerado en Estados Unidos como "el Pablo Escobar moderno".

    Pablo Retamal V. 
    Pablo Retamal V.

    El exatleta olímpico en Salt Lake City 2002 Ryan Wedding se encuentra siendo buscado en Norteamérica por parte del FBI. Tras su actuación en el eslalon gigante paralelo en el que acabó en el 24° lugar, su vida deportiva desapareció.

    Ahora, a 20 años de aquel momento, el FBI lo tiene ubicado entre los d10 prófugos más buscados del mundo, acusado de liderar una organización dedicada a la exportación de cocaína. Por lo mismo, en la antesala de Navidad, la policía realizó una serie de allanamientos en los que se encontraron nuevos indicios de su nuevo estilo de vida.

    Debido a que desde Estados Unidos plantean que Wedding opera desde México en alianza con el Cártel de Sinaloa, la policía irrumpió en cuatro sitios en la capital del Estado de México.

    Allí se encontraron dosis de metanfetamina y marihuana, 62 motocicletas de alta gama, dos vehículos, obras de arte, dos medallas olímpicas, cartuchos, un cargador y otra documentación.

    Ante esto, el director de FBI, Kash Patel, indicó que Wedding era el responsable de un programa de narcotráfico y narcoterrorismo sin precedentes en mucho tiempo" y lo señaló como “uno de los mayores proveedores de cocaína en Canadá”. De hecho, en marzo de este año se anunció una recompensa de 15 millones de dólares por información que pueda conducir a su detención.

    Al ex esquiador se lo apunta como el director de una organización que importaría unas 60 toneladas de cocaína al año con una estimación de 1.000 millones de dólares en ingresos.

    Según los informes, el tráfico comenzaba en Colombia, país desde el cual llegaba la droga a México para luego ser llevada a Estados Unidos y Canadá con empresas que funcionaban de fachada y ocupando redes de logística ubicadas en Los Ángeles, y Ontario, las cuales eran protegidas por el Cártel de Sinaloa.

    Debido al alcance de todas estas operaciones, se le apodó a Wedding como “el Pablo Escobar moderno”.

    Debido a los allanamientos, la policía considera que el exatleta intentó modificar su apariencia y alertaron de que “podría cambiar su color de cabello, su apariencia y hacer cualquier cosa para evitar ser capturado”.

    Más sobre:Ryan WeddingPolicial

