Exfutbolista mexicano lapida a su selección: “En el tema físico da la impresión de que no se puede competir”

La selección de México ganó en el primer partido de esta Copa del Mundo. En el Estadio Azteca, vencieron por 2-0 a un débil combinado de Sudáfrica por el Grupo A del torneo. Sin embargo, pese al resultado, en el país no están conformes con el rendimiento que mostró el equipo que dirige Javier Aguirre, considerando la inmensa superioridad en nombres y calidad que tenían sobre los africanos.

A raíz de la presentación de Japón, selección que el domingo igualó 2-2 contra Países Bajos, en algunos medios mexicanos se hizo una comparación de sus jugadores con los asiáticos. Para el exfutbolista Rafael Márquez Lugo, el factor clave es el físico.

“(Los japoneses) compiten porque físicamente son unos animales, con todo respeto, porque en el cambio de ritmo, en la disciplina, físicamente son unas torres, son rapidísimos. México en el tema físico, da la impresión de que no puede competir, le cuesta”, comenzó diciendo en la cadena Fox.

Luego, Márquez puntualizó su análisis en Gilberto Mora, delantero que en estos momentos, con 17 años, es uno de los grandes proyectos del fútbol de ese país. “Hoy, Mora, que es el gran talento que tenemos, ve la complexión de Mora, ¿Por qué Brian Gutiérrez es diferente? ¿Por qué Quiñones llega y marca diferencia? El biotipo del mexicano, no estamos haciendo lo posible para que pueda competir físicamente y eso se nota. ¿Por qué Estados Unidos compitió? No soltó el pie del acelerador, son futbolistas que no se cansan, que físicamente son mucho más fuertes", dijo.

Gilberto Mora durante su participación en el Mundial Sub 20 de Chile, el año pasado. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Cabe destacar que la selección mexicana se medirá este jueves a Corea del Sur por la segunda fecha del Grupo A, en el Estadio Guadalajara. Su tercer y último duelo en la zona será contra República Checa, el miércoles 24 de junio, otra vez en el Estadio Azteca.