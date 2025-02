Extécnico de la U se lanza en contra de Juan Román Riquelme: “Tiene que dejar su ego y pensar más en Boca Juniors”

José Basualdo no se guardó nada en contra de Juan Román Riquelme y el mal momento que está viviendo Boca Juniors tras ser eliminados de la Copa Libertadores. El exjugador y quién fuera entrenador de la Universidad de Chile en 2009, no se guardó nada para criticar a su excompañero de equipo en el cuadro xeneize.

El elenco azul y oro viene de una dura derrota vía lanzamientos penales ante Alianza Lima, quedando eliminados del torneo continental en la fase previa. El argentino no dudó en criticar la gestión de Román como presidente del club transandino, el cual no ha traído grandes resultados este último año. “Como dirigente no me transmite nada. Tiene que dejar su ego y pensar más en Boca”, afirmó en una entrevista con el medio Súpero Deportivo Radio.

También dejó en claro que el mandamás de los xeneizes no ha estado a la altura de lo que se esperaba de él como presidente. “Deja mucho que desear y nada que ver a lo que uno pensó que podía hacer. Habla que esta es su casa y no se entienden los movimientos que hace. Esto viene de larga data. Dice una cosa y después hace otra”, declaró.

Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

“No aprendió nada”

El técnico argentino abordó el descontento que tiene la hinchada, siendo categórico con que ellos tienen la potestad para presionar y lograr cambios en el club. “El crédito se lo va a dar la gente. Es la que tiene presionar para que dé un paso al costado o enderece este barco, porque lo que está pasando es muy lamentable. No aprendió nada”, señaló.

Basualdo fue crítico también a la hora de comparar a Juan Román Riquelme antes de que se convirtiera en presidente, donde era muy crítico con la actualidad de Boca, y ahora que ocupa ese cargo. “cuando no estaba en el club se quejaba y ahora hace eso mismo. Tiene que ser más abierto, sin tanto ego. Si no escucha y siempre va a hacer lo que él dice… Debe mirarse al espejo y ver lo que pasó en estos años”, confesó.

Además, sugirió que Román debería renunciar al cargo de no estar abierto a recibir ayuda de gente capacitada. “Que se busque a un buen asesor y ojalá que cambie por el bien del equipo de sus amores y de su casa, como él dice, y si no que dé un paso al costado y deje a la gente capaz que pueda llegar a volver todo a la normalidad como estábamos antes”, expresó el exjugador de Boca.

La crítica a Gago

José Basualdo criticó la llegada de Fernando Gago al club, el cual afirmó que se pudo deber a su vínculo con Boca Juniors y por la negativa de otras opciones para el cargo. “Lo trajeron porque era de la casa. Sabían que Martín Palermo y el Mellizo (por Guillermo Barros Schelotto) no iban a ir. El único más menos era Gago”, finalizó.

Ahora, el futuro del entrenador de Carlos Palacios y Williams Alarcón esta en vilo debido a la pronta eliminación de la Copa Libertadores, donde asoma un viejo conocido de nuestro país para asumir la dirección técnica: Jorge Sampaoli.

Los xeneizes deberán recibir en La Bombonera a Rosario Central este viernes a las 20:00 horas por la octava jornada de la liga argentina, donde esperan volver a la senda del triunfo y quitarse esta amarga eliminación de la copa.