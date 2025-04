Fórmula 1: Red Bull estrenará en Japón al local Yuki Tsunoda con el objetivo de pelearle a McLaren

Vuelve la Fórmula 1. Serán tres semanas en las que las escuderías podrán a prueba a sus pilotos, su ingeniería y hasta su capacidad para gestionar la compleja logística que significa competir en tres países distintos en 14 días.

La primera parada será en Japón, en el ya clásico Gran Premio de Suzuka, válido por la tercera fecha de una temporada en la que McLaren ya ha festejado dos veces en lo más alto del podio. Sin embargo, la carrera en Asia no sólo tendrá un morbo especial por lo que puedan hacer los papaya, o por si es que Max Verstappen va a poder llegar a su cuarta victoria consecutiva en este circuito, sino que también por el estreno de Yuki Tsunoda en Red Bull, que será precisamente en su tierra natal.

En la escudería austriaca no están para esperar, por lo que hace algunas semanas devolvieron a Liam Lawson a Racing Bulls. La estadía del neozelandés como compañero de Verstappen duró apenas dos carreras, en las que cosechó pobres resultados: un retiro en Australia y en la decimosexta posición en China, fuera de la zona de puntos.

“Es horrible porque le estás quitando los sueños y aspiraciones a alguien, pero a veces tienes que ser cruel para ser amable. Este no es el final para Liam. Fui muy claro con él: fue una muestra de dos carreras. Le pedimos demasiado, demasiado pronto”, dijo Christian Horner, director deportivo de Red Bull.

En el Campeonato de Constructores, el equipo de la marca de bebidas energéticas está en el tercer lugar, a 42 puntos del líder McLaren, por lo que Tsunoda tiene la clara misión de ser más competitivo que su antecesor. No obstante, el japonés, en su tierra, no se asusta: “Todos están siendo muy considerados y tratando de no presionarme, lo cual es muy amable de su parte. Pero, sinceramente, por favor, tengan altas expectativas y pónganme toda la presión. No puedo garantizar que las cumpla, pero haré todo lo posible”.

Foto: Instagram Yuki Tsunoda

Una pista que ya es tradición

Suzuka es uno de los circuitos con más historia en la Fórmula 1. Su tradicional pista en forma de ocho y las curvas en forma de ‘S’ en el primer sector desafían al máximo a los pilotos. En total, serán 53 vueltas y se completarán de esa manera 307 kilómetros.

Sin embargo, a pesar de las intenciones de Red Bull, los McLaren fueron los monoplazas más rápidos en los días previos a la competencia en Asia. La Práctica Libre 1 fue liderada por Lando Norris, mientras que en la 2 Oscar Piastri impuso sus condiciones.

Pero a la hora de la verdad, Verstappen se quedó con la pole position y Norris con Piastri lo seguirán desde el segundo y tercer puesto. ¿Tsunoda? Sólo pudo tomar el casillero 14.

“Es un poco diferente al simulador por lo que he sentido, quizás un poco más de lo que había esperado respecto al feeling del coche, siempre sabes que será diferente en el coche real, se siente mucho más delicado”, agregó el japonés después de probar el RB21 en la pista.