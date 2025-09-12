“Frío, sudor y gloria”: el viaje de Marcelo Jiménez reflejado en Arms Up II

El skater chileno Marcelo Jiménez vuelve a impactar con sus hazañas deportivas mundiales en el estreno de “Arms Up II”, la continuación del documental lanzado en noviembre pasado. Si en la primera parte Marcelo recorrió los spots más míticos de California, cuna del skateboarding, en esta segunda entrega el viaje lo llevó a explorar los paisajes del norte de Europa, enfrentándose a un escenario tan desafiante como inspirador.

Las ciudades visitadas en esta ocasión fueron Helsinki, Oslo, Malmö y Copenhague, las que destacan no solo por su riqueza cultural, sino también por su importancia dentro del mapa mundial del skate. Malmö (Suecia), por ejemplo, es considerada la capital europea del skate, y aquí Marcelo recorrió parques y calles que son un referente para riders de todo el mundo, donde el frío extremo se convirtió en un verdadero obstáculo: “Fue increíble y desafiante a la vez. Pude conocer lugares nuevos, países que nunca había estado. Fue un reto entrar en calor grabando a -3 grados, pero la recepción de la gente fue increíble”, comentó el atleta de Red Bull sobre la experiencia que describe como una mezcla de “frío, sudor y gloria”.

El video parte captura no solo los trucos y la técnica, sino también los contrastes de paisajes que van desde la arquitectura moderna escandinava, hasta plazas históricas y parques urbanos que vibran con la cultura del skate. En Helsinki (Finlandia), el diseño minimalista de la ciudad se transformó en un lienzo perfecto para los trucos; mientras que en Oslo (Noruega), la mezcla entre naturaleza y modernidad le dio un marco único a la grabación.

Marcelo llegó a Chile para presentar esta nueva pieza audiovisual en medio de su gira por Europa, donde actualmente compite y se prepara para el Urban Series de Barcelona, torneo en el que se consagró campeón el año pasado.

Con “Arms Up II”, el talentoso skater reafirma su lugar en la escena internacional, mostrando que el skate es también una forma de explorar culturas, desafiar límites y conquistar nuevos territorios con cada truco.

Mira aquí “Arms Up II”