Jorge Sampaoli redebuta en el Atlético Mineiro siendo eliminado de la Copa de Brasil

Sampaoli redebuta en el Atlético Mineiro siendo eliminado de la Copa de Brasil. . Por @atlético

El regreso de Jorge Sampaoli al banco del Atlético Mineiro estuvo lejos de ser el soñado. Su equipo cayó 2-0 frente a Cruzeiro en el clásico, resultado que, sumado al 2-0 de la ida, sentenció la eliminación del Galo en los cuartos de final de la Copa de Brasil con un global de 4-0.

Los tantos fueron de Kaio Jorge, quien anotó a los 5′ y 48′ para darle la victoria al cuadro azul.

La impotencia alcanzó al entrenador argentino, que no ocultó su frustración tras el segundo tanto de Cruzeiro. Sampaoli tomó una botella y la arrojó con violencia al césped.

El exseleccionador chileno, que vive su segundo ciclo en Belo Horizonte tras su paso en 2020, fue categórico al analizar la derrota.

“Nos metimos en una histeria que no nos permitió jugar. El equipo no está muy bien, ni psicológica ni futbolísticamente”, reconoció ante la prensa.

“En la última parte del año tendrán que mejorar significativamente, individual y colectivamente, para lograr cualquier victoria. Como entrenador puedo organizar una estructura, pero necesitamos recuperar el rendimiento individual de los jugadores que marcan la diferencia en el último tercio, donde nos falta claridad. Necesitamos recuperar a varios futbolistas con gran talento”, añadió.

“Creo que el primer gol, a balón parado, nos complicó mucho las cosas. A partir de ahí, el equipo tuvo mucha posesión, lo cual no se relacionó únicamente con la creación de gol. El rival jugó con el resultado a su favor y con nuestra desesperación. Si hubiéramos tenido la oportunidad de jugar el partido más tiempo, en lugar de luchar, quizás habríamos tenido más ocasiones”, complementó el DT.

“En esta recta final del año, tendrán que mejorar significativamente, tanto individual como colectivamente, para lograr una victoria que le dé al equipo lo que necesita”, sentenció el entrenador.