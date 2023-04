Fuera del clásico por expulsión: las polémicas que manchan el semestre del cuestionado Mauricio Isla en la UC

Mauricio Isla no lo ha estado pasando bien en el inicio de la temporada 2023 del Torneo Nacional. El lateral derecho de 34 años regresó al fútbol nacional con grandes expectativas tras su regreso a América de la mano del Flamengo.

En sus primeras actuaciones con la escuadra cruzada pudo destacar y ser un jugador clave en el ataque de los de San Carlos de Apoquindo. Sin embargo, este arranque pareció quedar atrás en el comienzo del semestre.

Si bien comenzó siendo titular en los primeros siete partidos del campeonato, el crédito acumulado con el técnico Ariel Holan poco a poco se fue desvaneciendo. De hecho, tras la eliminación de la Copa Sudamericana contra Audax Italiano, el DT optó por dejarlo en la banca para el duelo contra Unión Española por la competencia local.

Tras esta situación se registró un hecho que no pasó desapercibido para los hinchas de la UC. Entre la derrota ante Audax y el empate ante los hispanos, Isla borró toda alusión a Universidad Católica de sus redes sociales, molesto por las críticas de los hinchas, según comentan en su entorno.

Además, durante esta baja de rendimiento, los fanáticos cruzados se fueron en picada contra el jugador, en especial después de que este asistiera a una fiesta después de los franjeados cayeran contra Deportes Temuco en un encuentro amistoso.

En dicho instante, Ariel Holan justificó la ausencia del lateral. “Caerle a un jugador en particular no me parece prudente. Tenemos un plantel muy competitivo y hay algunos futbolistas, independientemente de su posición en la cancha, que tienen momentos que no son buenos”, sostuvo el adiestrador.

A todo esto se sumó que Mauricio Isla medita dejar el club a mitad de temporada. Sobre esto, el propio presidente de Cruzados, Juan Tagle, tomó la palabra para aclarar la situación.

“Siempre un jugador como Mauricio, con la trayectoria que tiene, con la importancia que ha tenido en el fútbol chileno, va a generar noticia, pero es sólo especulación periodística. Yo me enteré el domingo de que el sábado, efectivamente, había presentado un cuadro febril. Tuvo fiebre sábado y domingo, pero ahora me crucé con él. Estuvo entrenando, está recuperado. Está entrenando igual que todo el resto de sus compañeros”, señaló en referencia a su sorpresiva ausencia de la nómina para enfrentar a Magallanes.

Nuevo problema para Holan

Foto: Agencia Uno.

Ahora, tras la derrota del sábado contra O’Higgins, Mauricio Isla se transformó en una baja obligadas después de que fuera expulsado por propinarle una fea patada a un rival. Si bien en una primera instancia el árbitro Piero Maza le mostró la tarjeta amarilla, el VAR lo llamó para que revisara la jugada. Tras ver las imágenes, el juez determinó cambiarle la cartulina por una roja.

Holan, en conferencia de prensa, no se escondió frente al momento del club. “Me voy preocupado con el funcionamiento general en algunos momentos del partido, y hay mucho que analizar desde ese punto de vista (…) Nos hemos solidificado en defensa, pero hemos perdido un poco de precisión y golpe en ataque. Hemos disminuido la cantidad de oportunidades que el rival tenía en los partidos y las que nosotros también tenemos. Tenemos que encontrar el equilibrio”, dijo tras la derrota frente a O’Higgins.

El análisis del extécnico de Independente continúo: “Cuando no se consiguen los resultados que uno desea, es todo mucho más complejo. Hay que trabajar duro para tratar de salir de estos momentos que en el fútbol muchas veces se dan”, cerró.

Por lo mismo, Isla no podrá estar presente en el próximo desafío de Universidad Católica en el que volverán a intentar tomar el primer puesto de la clasificación. El domingo 30 de abril desde las 15.00 horas la UC se medirá contra la U en una nueva edición del clásico universitario.