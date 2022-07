Gabriel Arias vuelve a jugar después de ocho meses: fue titular en la reserva de Racing

El día más esperado llegó para Gabriel Arias. El arquero argentino nacionalizado chileno volvió a jugar un partido, tras superar una larga inactividad. En noviembre del año pasado, el meta sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, diagnóstico arrojado por unos estudios que se realizó después de un traumatismo sufrido en un partido ante River Plate, en el Monumental de Núñez. Debido a esta situación, Arias fue intervenido quirúrgicamente y, por consiguiente, tuvo un extenso periodo de recuperación.

El ex Unión La Calera era el capitán de la Academia y uno de los puntos altos del equipo de Avellaneda, que hoy dirige Fernando Gago. A raíz de esta dura lesión, perdió terreno en la selección chilena, ausentándose del cierre de las Eliminatorias para Qatar 2022 y de varios amistosos, en los cuales aparecieron Brayan Cortés, Sebastián Pérez y Zacarías López.. Pero este jueves, Gabriel Arias tuvo una alegría, al ser considerado en el partido de Racing ante Newell’s, por el torneo de reservas del fútbol argentino. Luego de tanto tiempo fuera de la cancha, se reinserta paulatinamente.

Esta mañana, actuó en el empate 4-4 entre los albicelestes y los rosarinos, encuentro disputado en el predio Tita Mattiussi. Tuvo complicidad en una de las anotaciones de los Leprosos, sin embargo el saldo positivo es que no sufrió alguna molestia durante el compromiso. Según lo que comunican desde Argentina, la idea es que el golero adquiera rodaje antes de poder volver a Primera.

Tras el partido, Arias habló de su retorno y mostró su satisfacción. “Estoy contento por haber vuelto a jugar. Es lo que estuve esperando desde hacia casi ocho meses. Estoy feliz por haber sumado minutos. Les agradezco a los chicos que me dieron la oportunidad de venir acá y jugar con ellos”, manifestó el golero. De paso, se sacó una duda que lo tenía inquieto: “Tenía incertidumbre sobre cómo me iba a sentir. Si iba a tener miedo, si iba a renguear. No sentí nada, no tuve ninguna limitación, me deja muy contento lo que viví hoy”.

Respecto a cuándo puede estar en condiciones de retomar la titularidad en Primera División, aclaró, en diálogo con TyC Sports, que “primero tengo que agarrar ritmo y después, tratar de competir por un lugar en el arco de Racing”.

De a poco, el arquero entrará en la disputa del puesto con Gastón ‘Chila’ Gómez, quien se quedó con la titularidad y, hasta la fecha, ha respondido correctamente. Una variante para Fernando Gago en la Academia, candidato para el Torneo de Liga Profesional, al contar con un plantel de primer nivel. Luego de siete fechas, están en el cuarto lugar, con 13 puntos. Entre los 10 primeros de la tabla, es el único de los ‘cinco grandes’ que aparece.

Arias también vuelve a aflorar como opción en la nueva etapa de la Selección, con Eduardo Berizzo al mando. Si es que el Toto así lo dispone.