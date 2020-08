Garin regresa al circuito con una estrecha caída en dobles

Cinco meses y 23 días transcurrieron desde la última vez que Christian Garin jugó un partido oficial de tenis. Fue el 28 de febrero en el ATP 250 de Santiago y el chileno se retiró tras perder el primer set ante el brasileño Thiago Seyboth Wild. De ahí en adelante, la pandemia causó estragos en el circuito y recién hoy el chileno volvió a un match por los puntos en el Masters 1.000 de Cincinnati, que excepcionalmente se juega en Nueva York.

Su regreso al circuito se produjo en la modalidad de dobles junto al noruego Casper Ruud en la lejana cancha 12 del Billie Jean King National Tennis Center, el mismo lugar donde se disputa el US Open. Sus rivales, los terceros sembrados de la competencia, el estadounidense Rajeev Ram y el británico Joe Salisbury, quienes se impusieron por 6-3, 6-7 (3) y 10-6, en una hora y 38 minutos de juego.

El partido de desarrolló en un contexto absolutamente distinto al que el mundo del tenis está acostumbrado. Saludos chocando las raquetas, juez de silla y pasapelotas con mascarilla y los jueces de línea reemplazados por un software de arbitraje electrónico con voces grabadas fueron parte del escenario que acompañó el encuentro.

Desde lo tenístico, Garin tuvo un buen comienzo, pero luego fue decayendo, víctima de algunos errores no forzados. Sin ir más lejos, el chileno perdió su servicio en las dos oportunidades que sus adversarios quebraron en la manga inicial: en el quinto y en el noveno juego, respectivamente. No obstante, en el segundo set la dupla repuntó y se vio más sólida, al punto de generar un rompimiento en el noveno game. Pero otra vez el Tanque no pudo con su saque y sus adversarios devolvieron la ruptura. Así, todo se definió en el tie break, donde el binomio chileno-noruego devolvió de gran manera, lo que les permitió forzar el encuentro al desempate.

En el capítulo final, Ram y Salisbury dieron vuelta la página y aplicaron su mayor experiencia como dupla para tomar una rápida ventaja y así encaminar un partido que se les complicó más de lo esperado. De todos modos y pese al resultado, fue un apronte que le permitió sumar minutos a Gago para su estreno en el cuadro individual frente al esloveno Aljaz Bedene (61°), el que se producirá mañana, a las 11.00.