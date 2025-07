Gerardo Pelusso recuerda el día que una leyenda brasileña le lanzó feroz amenaza mientras dirigía a la U

No ganó nada con la U, pero los hinchas azules recuerdan con cariño a Gerardo Pelusso. El entrenador uruguayo dejó su marca en La Cisterna, gracias a la campaña que realizó con los estudiantiles en la Copa Libertadores de 2010, el la cual alcanzó la semifinal del torneo y fue eliminado por Chivas de Guadalajara.

Fue en dicho torneo donde enfrentaron a Flamengo en los cuartos de final y el adiestrador vivió una particular experiencia con una de las figuras brasileñas de ese momento. “Me acuerdo de una anécdota muy jocosa, cuando la prensa de ese país me grabó y yo hablaba muy mal de Adriano”, recordó en conversación con Emisora Bullanguera.

“En un entrenamiento en el Caracol, paré la práctica para motivas a mis jugadores y le digo a (Mauricio) Victorino y al ‘Flaco’ Olarra: ‘ Este gordo que juega en Flamengo, que pesa 150 kilos y que entrena en las discotecas, no me puede complicar la vida . Este gordo no puede tocar la pelota. ¿Me entendieron?’“, detalló.

Acto seguido, Pelusso narró el coletazo de su frase en el Maracaná. “Cuando fuimos a Brasil, empezaron a pasar ese video en el que decía que Adriano era un gordo que pesaba 150 kilos y entrenaba en las discotecas y me acuerdo que en un momento dado, yo estaba contra la raya y hay una discusión con el juez y vienen los jugadores y vino Adriano y me miró y me hizo así (hace el gesto de cortarse el cuello)... ‘te voy a cortar el pescuezo’, me dijo... Y cuando terminó el primer tiempo, no sabes el pique que pegué a los vestuarios, me llega a agarrar Adriano y no me deja un hueso sano”, rememoró.}

Elogio a Álvarez

El estratega rioplatense no se quedó solo en los recuerdos, también tuvo palabras para el desempeño de su colega Gustavo Álvarez. “No es mucho lo que puedo hablar, porque no lo conozco personalmente. Me gusta su perfil, su equilibrio, su tranquilidad. Sus equipos hablan bien de él, dirigió a Huachipato y hay que salir campeón con Huachipato, con todo el respeto”, expresó.

“Ha hecho un gran trabajo, si se quedó en la U por segundo año es que la gente está conforme y creen que se puede coronar. Los entrenadores que dirigimos equipos grandes y no ganan pasan desapercibidos, pero en la U me recuerdan pese a no ganar títulos”, resaltó.