Gran ronda de Joaquín Niemann lo acerca a lo alto en Connecticut

Llegar al green y ver que había dejado la pelota cerca del hoyo fue una constante durante la segunda ronda del Travelers Championship para Joaquín Niemann. Pegarle desde el tee y hacerla visible solo para los más experimentados, también, pues pegó lejos.

Fue buena la jornada para el chileno, que tras la ronda del jueves marchaba 58º en la pizarra, con dos bajo el par. Al momento de entregar su segunda tarjeta, el talagantino era 15, sumaba –6 para el torneo, gracias al recorrido de cuatro bajo la exigencia del TPC River Highlands. El nacional partió la jornada de este viernes desde el tee del hoyo 10 y esta es su tarjeta.

Con buenos tiros largos y mejores segundos golpes, se dio buenas oportunidades birdie en los primeros hoyos. No todos cayeron, pero le fueron dando la confianza para lo que vendría. Niemann no falló desde el tiro de salida: acertó 10 de los 14 fairways, con palos largos agresivos que no dejaron lugar a dudas de su intención de atacar las banderas.

Los segundo tiros lo dejaron a boca de birdie en buena parte de los hoyos, los que supo aprovechar. El 15, un par cuatro de solo 269 yardas, fue un buen lugar para buscar atacar. El golpe de salida no solo alcanzó el green, sino que avanzó 307 yardas para estacionar la pelota aún más allá. El lío lo resolvió con un buen approach, que le dio su tercer birdie del día. A esa hora también estaba 15º.

El chileno acertó 16 de los 18 greens en regulación y aunque tuvo un bogey en el hoyo 9, donde falló un putt no tan largo, la ronda no solo lo deja con seguridad entre los clasificados a las rondas de fin de semana, sino que en la parte alta. Al final, quedó 26 en la pizarra.

Este sábado se jugará la tercera ronda, con Phil Mickelson como único líder. Se esperan tormentas en Cromwell, por lo que todos jugarán muy temprano: Joaco saltará a la cancha junto al inglés Luke Donald y el local Sam Burns desde las 7.25 (misma hora en Chile).

Este será su último torneo en línea, pues Niemann no se anotó para el Rocket Mortgage de la próxima semana.

En la jornada, además, se supo del positivo por coronavirus de Denny McCarthy, quien tenía salida por la tarde. La noche anterior se sintió mal y pidió temprano este viernes un examen.

Por su parte, por el Korn Ferry Tour, Mito Pereira sumó –4 (71-67) y no pasó el corte del Utah Championship.