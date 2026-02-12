Histórico: chilenas se convierten en las primeras mujeres en llegar al campamento base del Everest en bicicleta

En pleno invierno del Himalaya y tras once días de travesía, las chilenas Jacinta Correa y Camila Forti, llegaron en bicicleta este miércoles al campamento base del Monte Everest en Nepal, superando más de 5.000 metros de altura en bicicletas. El objetivo era claro: ser la primeras mujeres en completar el recorrido, ya que no existían registros públicos femeninos de un desafío similar.

La expedición combinó ocho jornadas de ascenso y tres de descenso por un terreno exigente que incluyó senderos rocosos, escalera y puentes colgantes. En varios tramos las riders cargaron sus bicicletas al hombro ante la imposibilidad de pedalear.

Un nuevo desafío

Antes de iniciar la aventura, ambas habían advertido que el reto no solo implicaba resistencia física, sino también abrir camino en el ciclismo de montaña femenino: “De lo que hemos investigado, solo algunos hombres lo han logrado y ninguna mujer”, señalaron en redes sociales al anunciar el desafío. Forti, además, reveló que “actualmente no se encuentra ningún registro público de mujeres que hayan hecho esto. Así que si logramos esta aventura, seríamos las primeras mujeres en el mundo en lograrlo”

El Everest, conocido como el “techo del mundo”, representa uno de los escenarios más extremos del planeta. Sin embargo, Correa y Forti aseguran que el mayor obstáculo no fue únicamente la altitud, sino las duras condiciones climáticas del invierno en el Himalaya, con temperaturas -20 grados bajo cero, terrenos inestables y con niveles de oxígeno reducidos a casi la mitad.

A pesar de la dificultades, la llegada al campamento base fue celebrada con una fotografía junto a sus bicicletas y un mensaje que resumió el logro: “Misión cumplida: Everest Base Camp con bicicleta. No lo podemos creer”.

Las amantes de la montaña ya se habían enfrentado a terrenos similares al subir en bicicleta hasta la cumbre del cerro El Plomo y, en otra hazaña, pedalear hasta los 6.500 metros de altura para luego seguir caminando hasta el cráter del volcán más alto del mundo. Esto consolida su nombre en el denominado “big mountain bike” y suma un hito de carácter mundial, además de dejar una nueva marca para el deporte chileno.