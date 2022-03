Históricos de Colo Colo apuntan al presente del club y a la falta de confianza en la falla de penales

Colo Colo está pasando uno de sus peores momentos desde la salvación del descenso. Los albos acumulan cinco puntos de 12 posibles en el inicio del Campeonato Nacional, y su funcionamiento tiene disconformes a sus hinchas.

Tanto el rendimiento colectivo como las actuaciones individuales se han visto mermadas. La confianza en el Cacique no es la misma desde el final de la temporada pasada y, con el pasar de las fechas, pareciera desvanecerse cada vez más. Una de las facetas donde esto se ve reflejado es en los penales, pues han fallado dos de los tres lanzamientos que han pateado esta temporada. Si nos adentramos en el año pasado, de los últimos ocho penales solo han convertido tres. Es decir, un pobre 38 por ciento de efectividad.

Gabriel Costa falló un penal en el empate 1-1 entre Colo Colo y Audax Italiano- FOTO:FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO.

Crisis en los penales

El fallo del Colorado fue clave para el desarrollo del encuentro, ya que ocurrió a los 37′, es decir, a pocos minutos del cierre del primer tiempo y cuando aún no se rompía la paridad. Finalmente, los albos perdieron por 1-0 ante Huachipato y el lanzamiento parece haber traído cambios en Macul.

Según información a la que pudo acceder El Deportivo, el volante es uno de los que se queda después de entrenar cerca de 20 minutos pateando penales y tiros libres. Sin ir más lejos, en la práctica previa al encuentro con Huachipato, Gil pateó 15 penales y los marcó todos, sin embargo, el oriundo de Río Gallegos desperdició su opción ante los Acereros.

Este hecho marcó la semana en Colo Colo. Durante la jornada del viernes, Gustavo Quinteros aseveró que van “a volver a cambiar al que ejecuta” porque es “un tema de confianza. Cuando las cosas no se vienen dando como uno espera, fallar en definiciones, en centros, en pases. Cuando te toca ejecutar un penal, la confianza es importante, no la estamos teniendo”.

Quinteros, durante el partido entre Huachipato y Colo Colo. FOTO: Agencia Uno.

Los referentes hablan

En ese marco, algunos referentes históricos del club se refirieron a la falta de confianza que está teniendo el Cacique a la hora de los lanzamientos penales.

El defensor, Gabriel Mendoza, habló sobre la falta de seguridad, pero aseguró que no es simple anotar en esa instancia: “Primero, es una falta de confianza del pateador y segundo, la falta de un especialista en penales. No es tan fácil llegar y patear un penal. Desde afuera, uno cree que es fácil, pero cuando estas ahí, frente al portero y al arco, se te achica el arco y se agranda el arquero”.

“Cuando se pierde una forma de jugar, los resultados no se dan, no hay una estructura clara y se ve que el equipo no funciona, afecta en todo. Pero en los penales siempre se define antes quién es el primero, el segundo y el tercero. En este caso se ve que el primero era Lucero y el segundo Gil. No estaba Lucero, pateó Gil y se lo perdió, ahora le tocará a Amor. Amor tiene un penal contra Melipilla en un momento bastante complicado y lo hizo. Además, es el que mayor seguridad y confianza tiene en este minuto, además de que ha andado muy bien, pero siempre tiene que haber un especialista, y si no está Lucero tendrá que ser él”, complementó el Coca.

Gabriel Mendoza. CRÉDITO JUAN PABLO CARMONA.

En tanto, Hugo Rubio calmó las aguas con respecto al tema. “A veces te puede tocar no acertar. Yo soy mucho de buscar culpables en el fútbol, en ningún sentido, menos en algo tan marcado por la probabilidades y que es un 50 y 50. Ahora hay que buscar quién te puede acertar, que puede ser Lucero y que los patee permanentemente. Yo creo que ahí se acabaría la discusión. Es parte del juego fallar, no es tan dramático tampoco. Nos tocó fallar más de la cuenta y esperemos que ahora se pueda acertar más”

“Puede que si hay una derrota es porque no se jugó bien, ahora, si uno lo ve en los trofeos y en lo que ha ganado Colo Colo en el último tiempo, es distinto. Ganó la Supercopa y la Copa Chile, por lo tanto, también tiene buenos aciertos. Hay que esperar que se encuentre el equipo ideal para recuperar el rendimiento porque lo tiene y lo demostró hace poco con los jugadores que están ahora. Es cosa de retomar la fineza y el nivel. Al igual que fallar un penal, jugar mal también es parte del juego, no se puede jugar bien siempre”, agregó el Pájaro, apelando a que el Cacique retomará el nivel de hace algunos meses.

Hugo Rubio.

Por su parte, Leonel Herrera señaló que uno de los motivos de los fallos en los 11 metros es por la forma de patear, valga la redundancia, de los encargados. “Lo fundamental es patear con convicción porque el arquero también se juega su posibilidad de adivinar el lado. Pero hay patear con convicción y con seguridad, un tiro esquinado o potente porque he visto a un par de jugadores flojos en el remate y eso es lo que más molesta. A uno se le puede ir un penal, pero pégale fuerte y busca la ubicación, he visto penales muy blandos y cómodos para el arquero, entonces pasa por ahí”.

“Lo que pasó con Audax es inexplicable. Lucero patea el primer penal, bastante bien, y unos minutos después cambian al pateador. No sé por qué no repitió, si fue orden del técnico o qué, la típica respuesta que te van a dar es que patea quien tenga más confianza en el minuto, pero qué más confianza que Lucero. Son situaciones que cuesta un poco explicarlas”, añadió.

Leonel Herrera.

Decisión de Quinteros

Herrera considera que la declaración pública de Gustavo Quinteros afirmando que Leonardo Gil no será más el pateador designado, no fue lo adecuado “Yo no sé si eso es bueno. No creo que sea positivo ventilar ese tipo de cosas, eso se trabaja en la interna, se ve el momento del jugador, las confianzas. Finalmente, es el técnico quien decide, pero ventilarlo tampoco aporta mucho”.

Mendoza, en tanto, se refirió a que esta situación es una clara señal de que el volante ha perdido la confianza de su entrenador. “Si el técnico te dice que no vas a patear penales es porque hay cero confianza para esas definiciones. Entonces, más que perder la confianza en el penal, es decir que no está o no lo tiene considerado para ese tiro en este momento. Hay que pensar que hace un tiempo, Gil te metía golazos de tiro libre y ¿Por qué ahora perdió la confianza?, se le han ido varios penales, pero será. Tendrá que dejar a otro a cargo y no por eso tiene que bajar su rendimiento futbolístico, sino que solo el técnico decidió que otro tirará el penal”.