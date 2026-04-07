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    Jean Paul Pineda queda con arresto domiciliario nocturno por deuda de pensión alimenticia

    El exdelantero de Colo Colo deberá acatar esta medida dictada por el Tribunal de Familia, la que tiene una duración de 15 días.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Photosport.

    Jean Paul Pineda es un nombre que en algún momento se relacionó con goles y gambetas dentro de una cancha, sin embargo, en los últimos años hizo noticia por problemas con la justicia. Este lunes se comunicó que el exfutbolista deberá cumplir 15 días de arresto domiciliario nocturno producto del no pago de la pensión alimenticia de los tres hijos que tiene con Faloon Larraguibel.

    Según informó el portal Noticias Espectáculos, la medida fue dictada por el Tribunal de Familia en contra del exjugador de la selección chilena y Colo Colo. Además, se decretó arraigo nacional y la suspensión inmediata de su licencia de conducir.

    Cabe destacar que esta no es la primera vez que Pineda enfrenta a la justicia. En marzo de 2024, fue detenido por Carabineros tras una denuncia de una agresión física en contra de su mencionada expareja, la misma que, un año después, hizo pública una demanda por el no pago de pensión alimenticia, un proceso que gatilló en las actuales medidas.

    Foto: Photosport

    De promesa del fútbol chileno a quedar con arresto domiciliario nocturno

    Jean Paul Pineda debutó en 2006 en Palestino y su comienzo fue promisorio, a tal punto que José Sulantay lo nominó para la Rojita en el Sudamericano Sub 20 que se disputó en Paraguay, en donde compartió equipo con figuras como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel o Mauricio Isla. Sin embargo, después no fue considerado para jugar el Mundial de Canadá ese mismo año, en donde el equipo terminó tercero.

    En los clubes, luego de su estadía en La Cisterna, acumuló buenos pasos por Cobresal, Cobreloa y Unión Española, hasta que en 2012 fue fichado por Colo Colo. En el Monumental tuvo que pelear un puesto con delanteros como Carlos Muñoz y Felipe Flores, y nunca se pudo ganar un espacio como un titular permanente, por lo que abandonó rápido el club.

    Luego de ese revés, acumuló una considerable cantidad de camisetas que defendió, las que, en la mayoría de los casos, no alcanzó a durar un año y salió: Cobresal (otra vez), Rangers, Unión La Calera, Córdoba de España, Vitoria de Brasil, Santiago Wanderers, Universidad de Concepción, Coquimbo Unido, Bucaramanga de Colombia, San Luis, Curicó Unido, Unión San Felipe, Deportes Recoleta, Deportes Melipilla y Real San Joaquín.

    Sin el ruido mediático de antes y en la intrascendencia, decidió colgar los botines en 2024.

    Más sobre:FútbolColo ColoSelección chilenaJean Paul Pineda

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