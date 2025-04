Joaquín Niemann repunta en el Masters de Augusta y mejora sus sensaciones para la ronda final

Joaquín Niemann vivió su jornada más feliz en el Masters de Augusta. El golfista nacional había pasado con lo justo el corte, por lo que era imperioso que en la tercera ronda mejorara su desempeño y así al menos apuntar al top 20 y superar su mejor actuación histórica en el primer major de la temporada, cuando terminó en el puesto 16 en 2023 y 22° el año pasado.

Así, logró terminar el día con una tarjeta de 70 impactos (-2), que lo deja peleando su ingreso a los 30 mejores del torneo, en par con la cancha.

Su comienzo fue bastante positivo, con sendos birdies en los hoyos dos y tres. Sin embargo, luego cayó en la irregularidad, alternando un bogey en el 7 con un acierto en el ocho. Falló en el 10, pero en el 13 y 15 se recuperó. Un nuevo castigo en el 16 marcó su puntuación del día.

“Estaba un poco frustrado de los primeros dos días, y sí, fue una linda mañana; disfruté mi desayuno, mi ejercicio, mi rutina de la mañana. Y salí con la mentalidad de por qué no hoy día... Sé que la forma que estoy pegando se puede hacer un buen score y sabía que si el putter se me prendía podía tener un buen día. Y partí bien, partí con un buen chip in al hoyo 3, buen putter al 4, y de ahí me fui pegándole muy bien a la pelota...”, reconoció el talagantino.

Cosas por mejorar

También reconoció lo frustrante que puede ser no conseguir el resultado esperado. “Hay veces que empiezo a enojar, empiezo a hablarme mal, después me río de cómo me hablo, me empiezo a volver loco ahí adentro”, admitió.

Asimismo, Joaco saca algunas conclusiones de su participación en Augusta. “Me hace saber qué es lo que tengo que seguir trabajando y me da tranquilidad ver lo bien que estoy haciendo otras cosas. Y más que nada es seguir haciendo eso. He visto un progreso gigante del último año en mi juego corto, ya que uno necesita tener ese juego corto en los majors cuando uno está fuera de posición. Sí, alrededor de green creo que he mejorado mucho. Sé que tengo mucho más por mejorar”, expresó.