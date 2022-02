Klopp se da por vencido en la Premier League: “No tenemos oportunidades de alcanzar al City”

Jürgen Klopp se dio por vencido en la Premier League. El técnico del Liverpool, equipo que marcha en el segundo puesto del certamen, aseguró que su escuadra no tiene chances de arrebatarle el liderato de la clasificación al Manchester City, cuadro que se ubica en el primer lugar, con una ventaja de nueve puntos y un partido más que los dirigidos por el alemán.

“No estoy seguro de que estemos en una posición para estar en sus talones. No tenemos oportunidades para alcanzarlos, pero eso no quiere decir que no tengamos que intentar hacer la mejor temporada que podamos”, declaró el estratega, tras la victoria de su equipo por 2-0 ante el Leicester City.

“Tenemos que ganar nuestros partidos. Ponernos la camiseta, salir al campo y ganar. Ganar al Leicester era muy importante. No pensamos en cazar al City, porque hay muchos equipos detrás de nosotros que quieren cazarnos a nosotros”, complementó en técnico, en la misma línea.

Pese a las declaraciones de Klopp, lo cierto es que en la liga inglesa todo puede pasar, por más que la ventaja de los pupilos de Josep Guardiola sea importante. Aún restan 13 jornadas en el torneo y al Liverpool le quedan 14 partidos por jugar, uno más que los ciudadanos.

Además, los Reds deberán medirse con los de Manchester en la jornada 32 y, de conseguir un triunfo y ganar su compromiso pendiente, quedarán a apenas tres unidades. Eso, considerando que ni el uno ni el otro enreden puntos en los duelos que deben enfrentar de por medio. Nada está decidido en Inglaterra, aunque Klopp diga lo contrario.