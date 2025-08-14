La advertencia de Felipe Loyola a la U: “Lo vamos a ganar allá”
El volante chileno es optimista pese a la derrota de esta noche por la cuenta mínima de Independiente en el Estadio Nacional.
Universidad de Chile tuvo una jornada feliz de Copa Sudamericana. El equipo de Gustavo Álvarez venció por la cuenta mínima a Independiente de Avellaneda, por la ida de los octavos de final del torneo, en el Estadio Nacional. El único gol del duelo lo marcó Lucas Assadi.
A pesar del resultado, en el Rojo confían en que lo darán vuelta. Así lo dejó en claro el chileno Felipe Loyola, pieza importante del elenco transandino: “Sabemos que la U de local es difícil. Nosotros tuvimos chances y no las concretamos. Estábamos erráticos y en el segundo tiempo se nos complicó con la expulsión. Quedan 90 minutos y en casa nos hacemos fuertes y lo vamos a dar vuelta. Haciendo un gol, nos vamos para adelante. Estoy convencido que lo vamos a ganar allá”, dijo a ESPN después del encuentro.
Su DT lo criticó
Sin embargo, a pesar de la convicción que exhibió en sus palabras, Julio Vaccari, DT de Independiente, fue consultado por los periodistas argentinos por el bajo rendimiento de Felipe Loyola y Luciano Cabral.
El estratega fue claro: “Creo que ambos pueden estar en una mejor versión”. Aunque luego complementó: “Pero yo nunca atribuyo algo a una individualidad”.
Sobre el desarrollo del compromiso, el adiestrador consideró que merecieron mejor suerte: “Un partido muy parejo. Los primeros minutos pudimos ser los dominadores, luego ellos comenzaron a crecer y nosotros no estuvimos prolijos en el orden para presionar. En el segundo tiempo el equipo estuvo muy bien hasta la expulsión. Como preocupación, o ocupación, hay que mejorar varias cosas: estaría bueno llegar a patear al arco, poder finalizar con mayor claridad las ocasiones. Creo que en el balance, el empate hubiera sido lo justo, pero ellos metieron el gol y nosotros no”.
“No me sorprendió la U. de Chile, porque la habíamos analizado bien y nos encontramos con ese gran equipo, con internos que pierden muy poco la pelota; un equipo que sabe a lo que juega, que lo hace muy bien. A mí no me sorprendió. Este equipo de Independiente tiene armas para darlo vuelta”, añadió.
