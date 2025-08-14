SUSCRÍBETE
El Deportivo

La advertencia de Felipe Loyola a la U: “Lo vamos a ganar allá”

El volante chileno es optimista pese a la derrota de esta noche por la cuenta mínima de Independiente en el Estadio Nacional.

Daniel BustosPor 
Daniel Bustos
Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Universidad de Chile tuvo una jornada feliz de Copa Sudamericana. El equipo de Gustavo Álvarez venció por la cuenta mínima a Independiente de Avellaneda, por la ida de los octavos de final del torneo, en el Estadio Nacional. El único gol del duelo lo marcó Lucas Assadi.

A pesar del resultado, en el Rojo confían en que lo darán vuelta. Así lo dejó en claro el chileno Felipe Loyola, pieza importante del elenco transandino: “Sabemos que la U de local es difícil. Nosotros tuvimos chances y no las concretamos. Estábamos erráticos y en el segundo tiempo se nos complicó con la expulsión. Quedan 90 minutos y en casa nos hacemos fuertes y lo vamos a dar vuelta. Haciendo un gol, nos vamos para adelante. Estoy convencido que lo vamos a ganar allá”, dijo a ESPN después del encuentro.

Su DT lo criticó

Sin embargo, a pesar de la convicción que exhibió en sus palabras, Julio Vaccari, DT de Independiente, fue consultado por los periodistas argentinos por el bajo rendimiento de Felipe Loyola y Luciano Cabral.

El estratega fue claro: “Creo que ambos pueden estar en una mejor versión”. Aunque luego complementó: “Pero yo nunca atribuyo algo a una individualidad”.

Sobre el desarrollo del compromiso, el adiestrador consideró que merecieron mejor suerte: “Un partido muy parejo. Los primeros minutos pudimos ser los dominadores, luego ellos comenzaron a crecer y nosotros no estuvimos prolijos en el orden para presionar. En el segundo tiempo el equipo estuvo muy bien hasta la expulsión. Como preocupación, o ocupación, hay que mejorar varias cosas: estaría bueno llegar a patear al arco, poder finalizar con mayor claridad las ocasiones. Creo que en el balance, el empate hubiera sido lo justo, pero ellos metieron el gol y nosotros no”.

Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

“No me sorprendió la U. de Chile, porque la habíamos analizado bien y nos encontramos con ese gran equipo, con internos que pierden muy poco la pelota; un equipo que sabe a lo que juega, que lo hace muy bien. A mí no me sorprendió. Este equipo de Independiente tiene armas para darlo vuelta”, añadió.

