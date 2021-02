La alianza que busca amagar el dominio Felicevich

El naipe, seguramente, se repartirá de otra manera en el mundo del fútbol profesional chileno. La hegemonía del argentino Fernando Felicevich, cuyos principales clientes son Arturo Vidal y Alexis Sánchez, pretende ser opacada por la formación de una nueva empresa de representación deportiva. Cuatro Tres Tres, alianza formada recientemente por Uno Sports y dos de los promotores más importantes del medio, aspira a llevarse una parte importante del mercado de futbolistas.

Así lo confirma a El Deportivo Sergio Gioino, quien junto a su socio Pablo Leclerc, conforman la empresa Uno Sports, que ya cuenta con más de 80 atletas en su bolsa de trabajo. “Es un proyecto en el que estamos avanzando, es cierto. Eso lo está llevando adelante Pablo (Leclerc), pero recién estamos tratando de llevarlo a cabo”, dice El Flaco, quien maneja a futbolistas de la talla de Martín Rodríguez, Felipe Mora o Lorenzo Reyes.

La intención de Uno Sports es mantener una alianza con otros actor importantes del medio en este momento. Se trata de Mauricio Valenzuela, quien entre otros deportistas maneja los destinos de Jorge Valdivia y Mauricio Pinilla.

Asimismo, según información que obtuvo El Deportivo, el nuevo grupo evalúa seriamente invertir en la propiedad de algún club chileno. En los últimos días ha trascendido que Ñublense, escuadra que acaba de subir a Primera División, es una de las posibilidades que interesa. La opción chillaneja, sin embargo, no fue confirmada por Gioino. “Nosotros no vamos a administrar el club, eso no es así. Tenemos una muy buena relación con Patrick (Kiblisky, dueño de Ñublense), eso más que nada”, dijo el ex delantero de la Universidad de Chile.

El poder de FF

Actualmente, la empresa TwentyTwo, donde Fernando Felicevich es el titular, tiene casi 300 jugadores en su sitio web. Si bien, muchos son internacionales de varios países, un gran porcentaje corresponde a chilenos, entre los cuales destacan los tops de la Roja como Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Charles Aránguiz y Gary Medel.

Asimismo, la empresa de FF, como lo conoce la mayoría de los jugadores, asesora deportivamente a Deportes La Serena y tiene clara influencia en otros equipos como Huachipato.

Felicevich también tiene un control importante de jugadores en las series menores de varios clubes. Ese es un nicho en el que Cuatro Tres Tres espera meterse con fuerza. Mientras el fútbol chileno está en la etapa decisiva de su campeonato de Primera y la Federación busca con apremio un técnico para la Roja, en el mundo de la representación las fuerzas se potencian para buscar la tajada más grande de la torta de futbolistas en el medio local.