La batalla del Iquique Pro ya tiene sus finalistas

La adrenalina del surf nacional alcanzó su punto máximo en la ola La Punta de playa Cavancha, donde se realiza la antepenúltima fecha del Circuito Nacional de Surf 2025.

Las semifinales dejaron a los principales favoritos listos para luchar por el título este domingo, destacando una actuación que pasará a la historia.

La gran hazaña de la jornada la firmó el ariqueño Guillermo Satt, quien deslumbró con un tubo perfecto hacia la izquierda que le valió la nota máxima: un 10 perfecto, en la serie open varones, el cuál le puso el broche dorado tras cerrarlo con un espectacular giro aéreo en 360 grados.

Satt avanzó a la final tras derrotar al joven Tomás Castillo (17) de Puertecillo. En el duelo decisivo, se enfrentará al potente Rapa Nui, Roberto Araki, quien aseguró su cupo dejando en el camino al maitencillano León de La Torre.

“Estoy muy contento de haber pasado a la final, esperemos que hayan mejores olas y seguir en el show. Me toca enfrentar a Roberto Araki que es muy bueno. Estoy enfocado porque me gustaría llevarme el título”, señaló Satt.

Definición en damas

La categoría open damas tendrá un sabor local y familiar. La final será un emocionante enfrentamiento entre las hermanas iquiqueñas Isidora y Matilda Bultó, quienes se impusieron en sus respectivas semifinales ante las representantes de Puertecillo: Paloma Santos y Gracia López. Las Bultó buscarán el primer lugar en casa.

La final de junior varones será entre Tomás García de la Huerta de Maitencillo y el ariqueño Lucas Magna. La acción continuará mañana con las series de proyección (sub 16 varones y damas), y las semifinales junior damas, que definirán a los últimos finalistas del evento.

Con tan solo tres fechas restantes para que culmine el Circuito Nacional, esta competencia en la rompiente de La Punta continúa al rojo vivo y es fundamental para definir a los favoritos para quedarse con el título nacional 2025.

El Iquique Pro se puede ver en vivo a través del Canal de YouTube de la FECHSURF Chile y finalizará este domingo 9 de noviembre.