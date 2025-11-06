OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    El Deportivo

    La batalla del Iquique Pro ya tiene sus finalistas

    Roberto Araki de Rapa Nui se medirá con el Ariqueño Guillermo Satt. Isidora Bultó se enfrentará con su hermana menor Matilda en la sexta fecha del Circuito Nacional de Surf 2025.

    Por 
    El Deportivo
    El Iquique Pro ya definió a sus finalistas. Fechsurf

    La adrenalina del surf nacional alcanzó su punto máximo en la ola La Punta de playa Cavancha, donde se realiza la antepenúltima fecha del Circuito Nacional de Surf 2025.

    Las semifinales dejaron a los principales favoritos listos para luchar por el título este domingo, destacando una actuación que pasará a la historia.

    La gran hazaña de la jornada la firmó el ariqueño Guillermo Satt, quien deslumbró con un tubo perfecto hacia la izquierda que le valió la nota máxima: un 10 perfecto, en la serie open varones, el cuál le puso el broche dorado tras cerrarlo con un espectacular giro aéreo en 360 grados.

    Satt avanzó a la final tras derrotar al joven Tomás Castillo (17) de Puertecillo. En el duelo decisivo, se enfrentará al potente Rapa Nui, Roberto Araki, quien aseguró su cupo dejando en el camino al maitencillano León de La Torre.

    “Estoy muy contento de haber pasado a la final, esperemos que hayan mejores olas y seguir en el show. Me toca enfrentar a Roberto Araki que es muy bueno. Estoy enfocado porque me gustaría llevarme el título”, señaló Satt.

    Definición en damas

    La categoría open damas tendrá un sabor local y familiar. La final será un emocionante enfrentamiento entre las hermanas iquiqueñas Isidora y Matilda Bultó, quienes se impusieron en sus respectivas semifinales ante las representantes de Puertecillo: Paloma Santos y Gracia López. Las Bultó buscarán el primer lugar en casa.

    La final de junior varones será entre Tomás García de la Huerta de Maitencillo y el ariqueño Lucas Magna. La acción continuará mañana con las series de proyección (sub 16 varones y damas), y las semifinales junior damas, que definirán a los últimos finalistas del evento.

    Con tan solo tres fechas restantes para que culmine el Circuito Nacional, esta competencia en la rompiente de La Punta continúa al rojo vivo y es fundamental para definir a los favoritos para quedarse con el título nacional 2025.

    El Iquique Pro se puede ver en vivo a través del Canal de YouTube de la FECHSURF Chile y finalizará este domingo 9 de noviembre.

    Más sobre:SurfIquique ProRoberto ArakiIsidora BultóGuillermo SattMatilda Bultó

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El cobre, la principal exportación de Chile, ahora es considerado un mineral crítico para Estados Unidos

    Gremio, ANP y Federación de Medios rechazan intento de fiscal de acceder a información de celulares de periodistas

    Ganancias de Empresas Copec caen a la mitad por menor desempeño del negocio forestal

    “Mi flow es eterno, ya no es legendario”: Daddy Yankee regresa al reggaetón junto a Bizarrap

    Solicitud de desafuero de Orrego será resuelta por la Corte de Apelaciones de Santiago

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Lo más leído

    1.
    Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

    Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

    2.
    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    3.
    A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

    A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

    4.
    Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

    Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

    5.
    Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

    Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Con qué candidatura Presidencial tienes más afinidad? ¡Descubre tu Match!
    Match Electoral

    ¿Con qué candidatura Presidencial tienes más afinidad? ¡Descubre tu Match!

    A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

    A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

    Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

    Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

    Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

    Gremio, ANP y Federación de Medios rechazan intento de fiscal de acceder a información de celulares de periodistas
    Chile

    Gremio, ANP y Federación de Medios rechazan intento de fiscal de acceder a información de celulares de periodistas

    Solicitud de desafuero de Orrego será resuelta por la Corte de Apelaciones de Santiago

    Canciller y nueva arremetida de Boric contra Trump en un foro internacional: “El Presidente tiene su forma de expresarse”

    El cobre, la principal exportación de Chile, ahora es considerado un mineral crítico para Estados Unidos
    Negocios

    El cobre, la principal exportación de Chile, ahora es considerado un mineral crítico para Estados Unidos

    Ganancias de Empresas Copec caen a la mitad por menor desempeño del negocio forestal

    Ventas de autos de lujo pierden brillo y velocidad en 2025: el opaco desempeño de Ferrari y Porsche

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez
    Tendencias

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025

    Qué se sabe de la Causa Cuadernos, el mayor juicio por corrupción en Argentina que implica a Cristina Kirchner

    La batalla del Iquique Pro ya tiene sus finalistas
    El Deportivo

    La batalla del Iquique Pro ya tiene sus finalistas

    El estratégico plan de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025: más de 10 mil estudiantes repletaron las sedes

    El Midtjylland de Darío Osorio vence al Celtic para seguir con su campaña perfecta y liderar la Europa League

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo
    Finde

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

    “Mi flow es eterno, ya no es legendario”: Daddy Yankee regresa al reggaetón junto a Bizarrap
    Cultura y entretención

    “Mi flow es eterno, ya no es legendario”: Daddy Yankee regresa al reggaetón junto a Bizarrap

    La Feria del Libro de Maipú celebra 20 años y suma presentaciones para este fin de semana

    Carlos Geniso, productor de AC/DC en Chile: “Con las entradas estamos dentro del rango, no estamos excediendo”

    Cómo se desmoronó el sueño de Neom, la ciudad futurista de Arabia Saudita
    Mundo

    Cómo se desmoronó el sueño de Neom, la ciudad futurista de Arabia Saudita

    Israel comenzará a reducir sus fuerzas de reserva en Gaza, según funcionarios

    Rama Duwaji, la esposa y artista de la generación Z detrás de la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía
    Paula

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

    Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años