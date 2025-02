La importante baja en el ranking que sufre Nicolás Jarry tras caer en Buenos Aires

Nicolás Jarry sufrirá una baja importante de posiciones del ranking ATP una vez se actualice oficialmente la clasificación. La última derrota en el ATP de Buenos Aires contra Diego Schwartzman le significó perder puntos importantes, lo que le significa salir del top 40.

Cabe señalar que en la edición 2024 el chileno llegó a disputar la final del torneo, cayendo en dicha instancia contra Facundo Díaz Acosta.

Así, tal como lo refleja el ranking en vivo que entrega la ATP, Jarry sufrirá una baja de seis puestos después de perder 165 puntos oficiales y quedará 46°. Una situación que golpeó duro a la segunda raqueta nacional.

A través de sus redes sociales, no escondió su sorpresa. Lo hizo minutos antes de embarcarse a Río de Janeiro, ciudad en la que disputará el ATP local. “Día duro el de ayer. Tratando de procesar y seguir para adelante más fuerte. Ahora camino a Río para prepararme bien para mi próximo torneo”, escribió.

Hundiendo más a Jarry

Una vez finalizado el duelo, Schwartzman hizo aún más dura la derrota del chileno con sus declaraciones. “Lo cierto es que mi expectativa para hoy era perder. He conseguido jugar un gran partido, hice algunos buenos puntos y él se mostró un poco nervioso, o al menos más nervioso de lo normal”, comenzó señalando el argentino tras el partido que se desarrolló el miércoles.

“No tengo ni idea de lo que acaba de pasar, la realidad es que salí a la pista pesando que iba a perder, honestamente”, confesó. Además, indicó que “una vez llegamos al tercer set, sabía que tendría mis opciones”.

“Llevo mucho tiempo jugando con dolor, mucho tiempo sin ganar un partido. La semana pasada sufrí mucho perdiendo en el Challenger de Rosario, pero fue contra un gran campeón como Camilo Ugo Carabelli, que acabó levantando el título”, explicó.

Momento especial para Schwartzman

Aquellas palabras llegan en un momento especial para el argentino, pues había anunciado en medio de la temporada pasada que el ATP de Buenos Aires marcaría su retiro como profesional.

“Por un lado, dejar una vida que me dio tanto es una decisión demasiado difícil, pero por otro lado, lo feliz que fui jugando al tenis me impulsa a seguir queriendo mantener la sonrisa dentro y fuera de la cancha como siempre lo hice. Sin embargo, hoy esa sonrisa por momentos me cuesta encontrarla. En mi interior, un animal competitivo me impide disfrutar, jugar y viajar como solía hacerlo”, explicó en mayo a través de Instagram.

“Quiero que mis últimos torneos sean una decisión propia. Que este 2024 sea de esa manera, ojalá teniendo la oportunidad de competir en los torneos que más disfruto. Y en 2025, en Argentina, poder tener mi momento final, el más hermoso cierre que pueda imaginar”, agregó.