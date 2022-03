La lucha de Perú, Colombia y Uruguay por dejar a Chile fuera del Mundial

La Roja llega a esta fecha de las Clasificatorias con la convicción de que aún puede sacar boletos para un vuelo directo al Mundial de Qatar. Para ello, debe ganarle a Brasil y Uruguay y esperar que Perú no sume los seis puntos que están en juego. Pero si eso sucede, al menos tendrá asegurado su cupo en el repechaje.

Claro que lo que en el papel parece sencillo, en la cancha será una verdadera hazaña. Chile jamás le ha robado un punto al Scratch en su tierra y Uruguay sabe que, gracias a ello, tiene la primera chance de inscribirse en la cita planetaria.

Es que si la Celeste derrota a los del Rimac en Montevideo y se da la lógica en Río de Janeiro, asegurarían al menos el cuarto lugar y no se moverían de allí, pase lo que pase en la última fecha. ¿Ventaja para nuestro país? Puede ser, porque no es lo mismo venir presionados a San Carlos que con los pasajes en el bolsillo. Eso sólo traspasará el nervio al Equipo de Todos, que ya no sólo deberá triunfar en Las Condes, además deberá esperar otros resultados.

Por otra parte, la Bicolor también se juega gran parte de sus chances en tierras orientales. De ganarle a la oncena de Diego Alonso ya pone un pie y medio en el Mundial, pues lo más malo que le podría pasar es quedarse con el quinto puesto si es que pierde con Paraguay -en Lima- en la última parada . ¿Qué otros resultados se deben dar para ello? Que los oriundos del Centenario le ganen a la Selección Nacional en Las Condes o que estos últimos consigan los milagrosos seis positivos.

La ruta dorada

Mucho más pedregoso es el camino de Colombia, aunque tiene dos rivales muy abordables en estos últimos juegos. Los hombres de Reinaldo Rueda reciben a Bolivia y luego cerrar su participación en Venezuela. Estos dos últimos combinados ya eliminados y comenzando un nuevo proceso para intentar llegar al Mundial que se jugará el 2026.

Sin embargo, los cafeteros son los únicos que no dependen de sí mismos para llegar al estado árabe. Primero deben ganar ambos duelos y por varios goles, pues tiene una diferencia de -3. Luego debe esperar que los tres que los anteceden (Uruguay, Perú y Chile) sumen lo menos posible, para buscar el quinto puesto (el cuarto ya es imposible) y seguir soñando con entrar a la fase de los 32 mejores.

Por último está Ecuador. La Tricolor puede sellar su traslado a Qatar si vence o empata con el alicaído Paraguay. Esto porque tiene 25 unidades y quienes le siguen -Uruguay (22) y Perú (21)- se matan entre ellos. La única manera de que puedan quedar quintos es si pierden sus dos partidos (terminan ante Argentina en Quito) y uno de sus perseguidores gana sus dos encuentros finales.