    La lucha por el domino del continente: Senegal y Marruecos chocan en la final de la Copa Africana de Naciones

    Los Leones del Atlas podrán ser campeones en casa del máximo torneo continental, mientras que el conjunto senegalés intentará truncar su sueño y repertir su victoria de 2021.

    Por 
    Diego Donoso
    Copa Africana de Naciones, Copa

    La Copa Africana tiene finalistas. Senegal y Marruecos se medirán en busca del título continental. Los Leones de Teranga clasificaron tras imponerse por la cuenta mínima a Egipto. Sadio Mané anotó desde fuera del área para darle la victoria a su país contra la selección de Mohamed Salah, su excompañero en el Liverpool, en un duelo en el que los senegaleses dominaron a los Faraones, que solo dispararon una vez al arco.

    Marruecos empató sin goles en el tiempo reglamentario ante Nigeria y tuvo que llegar hasta los penales, instancia en la que se impuso por 4-2. El héroe de la jornada fue Yassine Bounou, quien contuvo dos lanzamientos.

    La final del torneo se jugará el domingo 18 de enero, en el estadio Príncipe Moulay Abdellah.

    Las estrellas de los finalistas

    La máxima estrella senegalesa es Sadio Mané. El jugador del Al-Nassr ha sido elegido en dos ocasiones, en 2019 y 2022, como el Balón de Oro africano. El exjugador del Liverpool lleva dos goles y tres asistencias en el torneo, que lo han transformado en una pieza crucial para que su país alcanzara la final.

    Senegal también cuenta con grandes nombres: Kalidou Koulibaly y Édouard Mendy, que se desempeñan en el Al Hilal; Iliman Ndiaye, una de las figuras del Everton, en la Premier League; y Nicolas Jackson del Bayern Munich. Los Leones de Teranga buscarán repetir su hazaña de 2021 cuando se quedaron por primera vez con la copa.

    En el lado marroquí, Brahim Díaz se ha convertido en el líder del equipo a lo largo del torneo, al ser el máximo goleador de la cita con cinco anotaciones. El volante del Real Madrid impulsó a su equipo cuando fue cuestionado, al inicio del certamen.

    Los Leones de Atlas también cuentan con Achraf Hakimi, estrella del PSG, quien en 2025 fue como el mejor futbolista de África. Yassine Bounou, portero del Al Hilal, es otro líder del equipo. Junto con Nayef Aguerd, central del Olympique de Marsella, intentarán darle la solidez defensiva a su escuadra para reproducir la conquista de 1976. Esta vez, en casa.

