SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Adiós al Egipto de Salah: el golazo de Sadio Mané que convierte a Senegal en el primer finalista de la Copa África

    Los Leones de Teranga superaron a los faraones por 1-0 y jugarán la gran definición continental.

    Por 
    Madelynne Alegría

    Senegal se convirtió en el primer finalista de la Copa Africana de Naciones 2026 al imponerse 1-0 ante Egipto gracias a un gol de Sadio Mané. Un resultado que dejó fuera a la selección liderada por Mohamed Salah en el Estadio de Tánger.

    El cruce entre dos potencias del continente respondió a lo esperado: tensión, orden defensivo y pocas concesiones. Egipto, el máximo ganador histórico del torneo, se encontró con un Senegal bien posicionado, cerró espacios, ganó segundas pelotas, terminó por dominar el juego y desquició a su rival, ausente de ideas para derribar el sistema planteado por el técnico Pape Thiaw.

    Senegal clasificó con gol de su estrella Sadio Mané

    Fue una primera mitad cerrada y con escasas ocasiones de gol, pero al menos siempre manejada por Senegal, quien asumió el protagonismo en el complemento, empujando al rival contra su propio campo.

    Hasta que, debido a la insistencia, fue el exLiverpool y Bayern Múnich que a los 78 minutos, apareció tras un remate fallido que le quedó fuera del área, donde con un potente remate cruzado dejó sin reacción al portero Mohamed El Shenawy, y sentenció el 1-0 en un partido que estaba llegando a su epílogo. Además de terminar con la ambición de la estrella egipcia, que con alguna que otra lágrima, lamentó perder la última opción que tenía de ganar uno de los pocos títulos que no luce en sus vitrinas.

    Ahora, los Leones de Teranga esperan rival para la gran final, que saldrá del choque entre Nigeria y el local Marruecos. Senegal tiene derecho a solar con el título continental.

    Más sobre:Copa ÁfricaSenegalSadio ManéEstadio de TángerEgiptoPape ThiawNigeriaMarruecos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Desde hoteles hasta un club house: Contraloría detecta más de 400 construcciones irregulares vecinas al Parque Nacional La Campana

    Suspenden proceso de formalización contra Miguel Ángel Calisto por contar con nuevo fuero como senador electo

    Partido Nacional Libertario anuncia que no formará parte del gobierno de José Antonio Kast

    Nicole a fondo: “Siempre la luz ha estado presente en mi música”

    Fondo Sartor Proyección, administrado por Toesca, solicita quiebra de inmobiliaria por deuda de más de $2 mil millones

    Sichel va más allá en pugna por Estadio Nacional e ingresa segundo recurso de protección

    Lo más leído

    1.
    Pisa suelo italiano: los detalles del millonario salto de Felipe Loyola desde Independiente al fútbol europeo

    Pisa suelo italiano: los detalles del millonario salto de Felipe Loyola desde Independiente al fútbol europeo

    2.
    El dardo de Sebastián “Bigote” Rodríguez tras su partida de la U: “Hubo una situación atípica”

    El dardo de Sebastián “Bigote” Rodríguez tras su partida de la U: “Hubo una situación atípica”

    3.
    Manuel Pellegrini repasa a Florentino Pérez tras el despido de Xabi Alonso del Real Madrid

    Manuel Pellegrini repasa a Florentino Pérez tras el despido de Xabi Alonso del Real Madrid

    4.
    Un Gato azul: Juan Martín Lucero rescinde con Fortaleza y se acerca a la U con el mayor salario del fútbol chileno

    Un Gato azul: Juan Martín Lucero rescinde con Fortaleza y se acerca a la U con el mayor salario del fútbol chileno

    5.
    Pep Guardiola estalla en Inglaterra pese al triunfo del Manchester City: “No son capaces de tomar una decisión”

    Pep Guardiola estalla en Inglaterra pese al triunfo del Manchester City: “No son capaces de tomar una decisión”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios

    Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios

    La parrilla del Festival del Huaso de Olmué 2026 con los artistas por día

    La parrilla del Festival del Huaso de Olmué 2026 con los artistas por día

    Desde hoteles hasta un club house: Contraloría detecta más de 400 construcciones irregulares vecinas al Parque Nacional La Campana
    Chile

    Desde hoteles hasta un club house: Contraloría detecta más de 400 construcciones irregulares vecinas al Parque Nacional La Campana

    Suspenden proceso de formalización contra Miguel Ángel Calisto por contar con nuevo fuero como senador electo

    Partido Nacional Libertario anuncia que no formará parte del gobierno de José Antonio Kast

    Fondo Sartor Proyección, administrado por Toesca, solicita quiebra de inmobiliaria por deuda de más de $2 mil millones
    Negocios

    Fondo Sartor Proyección, administrado por Toesca, solicita quiebra de inmobiliaria por deuda de más de $2 mil millones

    El dólar logra nuevos mínimos desde 2023, con la mirada puesta en la decisión sobre aranceles

    Actividad económica de Estados Unidos repuntó a fines de 2025 por compras navideñas

    Qué se sabe sobre las acusaciones contra Julio Iglesias por agresiones sexuales
    Tendencias

    Qué se sabe sobre las acusaciones contra Julio Iglesias por agresiones sexuales

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Pellegrini no es el único: Real Madrid sufre un nuevo ‘alcorconazo’ ante un equipo de Segunda División
    El Deportivo

    Pellegrini no es el único: Real Madrid sufre un nuevo ‘alcorconazo’ ante un equipo de Segunda División

    Adiós al Egipto de Salah: el golazo de Sadio Mané que convierte a Senegal en el primer finalista de la Copa África

    Primera victoria de Pellegrini en 2026: el Betis le remonta al Elche de Dituro y avanza en la Copa del Rey

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero
    Finde

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Nicole a fondo: “Siempre la luz ha estado presente en mi música”
    Cultura y entretención

    Nicole a fondo: “Siempre la luz ha estado presente en mi música”

    El trío de indie rock Horsegirl anuncia su debut en Chile

    Chile irrumpe en el Festival de Berlín con Maite Alberdi, Matapanki y La Casa de los Espíritus

    Cómo las amenazas de Trump a Groenlandia ponen a prueba a la OTAN
    Mundo

    Cómo las amenazas de Trump a Groenlandia ponen a prueba a la OTAN

    Nicolás Albertoni, exvicecanciller de Uruguay: “Bachelet sería una gran secretaria general de la ONU”

    Estados Unidos congela el procesamiento de visas para 75 países, incluyendo Brasil, Uruguay y Colombia

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender