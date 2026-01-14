Adiós al Egipto de Salah: el golazo de Sadio Mané que convierte a Senegal en el primer finalista de la Copa África

Senegal se convirtió en el primer finalista de la Copa Africana de Naciones 2026 al imponerse 1-0 ante Egipto gracias a un gol de Sadio Mané. Un resultado que dejó fuera a la selección liderada por Mohamed Salah en el Estadio de Tánger.

El cruce entre dos potencias del continente respondió a lo esperado: tensión, orden defensivo y pocas concesiones. Egipto, el máximo ganador histórico del torneo, se encontró con un Senegal bien posicionado, cerró espacios, ganó segundas pelotas, terminó por dominar el juego y desquició a su rival, ausente de ideas para derribar el sistema planteado por el técnico Pape Thiaw.

Senegal clasificó con gol de su estrella Sadio Mané

Fue una primera mitad cerrada y con escasas ocasiones de gol, pero al menos siempre manejada por Senegal, quien asumió el protagonismo en el complemento, empujando al rival contra su propio campo.

Hasta que, debido a la insistencia, fue el exLiverpool y Bayern Múnich que a los 78 minutos, apareció tras un remate fallido que le quedó fuera del área, donde con un potente remate cruzado dejó sin reacción al portero Mohamed El Shenawy, y sentenció el 1-0 en un partido que estaba llegando a su epílogo. Además de terminar con la ambición de la estrella egipcia, que con alguna que otra lágrima, lamentó perder la última opción que tenía de ganar uno de los pocos títulos que no luce en sus vitrinas.

Ahora, los Leones de Teranga esperan rival para la gran final, que saldrá del choque entre Nigeria y el local Marruecos. Senegal tiene derecho a solar con el título continental.