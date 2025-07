La primera semifinal del Mundial de Clubes marca diferencias abismales de presupuesto entre Chelsea y Fluminense

El Mundial de Clubes entra en recta final. Después de más de tres semanas de competición, el duelo de semifinales entre Fluminense de Brasil y Chelsea de Inglaterra, este martes a las 15:00 horas de Chile en la ciudad de New Jersey, abre la ronda de los mejores cuatro equipos de la novel competición organizada.

La escuadra carioca, único club sudamericano que queda en la competición, llega a esta instancia sin derrotas después de vencer a Ulsan Hyundai surcoreano, además de empatar con el Borussia Dortmund alemán y el Mamelodi Sundown de Sudáfrica. En la ronda de octavos de final, el equipo de Río de Janeiro se impuso al Inter de Milán italiano y en cuartos ganó al sorprendente Al Hilal de Arabia Saudita.

En el lado de los británicos, la escuadra de los Blues ya vio su primera derrota en el torneo, fue en la segunda fecha grupal por 3-1 ante Flamengo de Brasil, el archirrival de su oponente en la fase decisiva. Los londinenses, además, ganaron a Los Angeles FC de Estados Unidos y Esperance de Túnez en la primera ronda. Goleó a Benfica de Portugal en tiempo agregado y despachó a Palmeiras -otro equipo brasileño- después de vencer 2-1 en los cuartos de final.

Los europeos, recientes verdugos del Betis de Manuel Pellegrini en la definición de la Conference League, se ganaron un puesto en este torneo tras levantar el trofeo de la Champions League en 2021. En el lado del Tricolor, consiguió su primera Copa Libertadores en 2023, suficiente requisito para sacar pasajes a esta competición de Estados Unidos.

Grandes diferencias

En la previa del partido, el técnico del equipo brasileño Renato Gaúcho destacó la importancia de que su equipo consiguiera meterse entre los mejores clubes del planeta.

“Queremos ganar. Fluminense está haciendo un gran Mundial, pero vinimos aquí para hacer historia. Lo dije desde el principio: tenemos que creer en nosotros mismos, en nuestro trabajo, siempre respetaremos a nuestros rivales. Lo que más me ha complacido de mi grupo es su actitud, su dedicación en la cancha y los resultados. Siento una felicidad indescriptible. No vinimos solo a participar, sino a ganar. Vamos paso a paso, ya estamos en semifinales, después de que muchos no creían en nosotros. Estoy feliz por todo, por mi grupo, por la afición”, explicó el técnico brasileño.

Asimismo, el exjugador de Gremio, Flamengo y la Roma de Italia reparó en las abismales de diferencia de plantel entre su equipo y el gigante inglés. No deja de tener razón, sobre todo, menos en el plano económico.

Los cariocas presentan una hoja salarial que supera por muy poco los 2,7 millones de dólares mensuales. Al otro lado, el equipo de Stamford Bridge tiene un presupuesto de US$ 23 millones, solo en sueldos de sus jugadores, cada 30 días.

“Respetamos mucho al Chelsea, tienen un gran equipo, no me extraña que también estén en semifinales, siempre tendrán nuestro respeto. Pero nuestro objetivo es llegar a la final. Tenemos rivales poderosos y ya veremos qué pasa al final. Ellos son poderosos, financieramente son mucho mejores que nosotros; ahora el fútbol se decide en la cancha”, afirmó Renato Gaúcho.

En la otra semifinal del Mundial de Clubes, el actual campeón de la Champions League Paris Saint-Germain de Francia se medirá a Real Madrid, la escuadra más ganadora en ese mismo torneo continental. El partido se jugará el miércoles, a las 15:00 horas de Chile, en el mismo recinto que el otro encuentro.

