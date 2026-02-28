La Serena derrota de visita a Cobresal y complica aún más a la U en la tabla de posiciones

Este viernes 27 de febrero comenzó la fecha 5 de la Liga de Primera, con el duelo entre Cobresal ante Deportes La Serena, en El Salvador. El equipo Papayero, que estaba en la zona baja de la tabla de posiciones, derrotó por la cuenta mínima al elenco minero.

El único gol fue apenas al minuto de partido. Pasado la mitad de la cancha, Diego Rubio tocó con Jeisson Vargas, quien avanzó rumbo al área y justo antes de entrar, sacó un ajustado derechazo bajo que venció al portero Alejandro Santander.

¡AL MINUTO!



Jeisson Vargas recibió, se acomodó y gatilló para el primero de Deportes La Serena ante Cobresal en El Salvador.



Disfruta lo mejor de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026

El resultado no es menor para la escuadra que entrena Felipe Gutiérrez, ya que es su primer triunfo en el torneo, con lo que alcanzan los cinco puntos y superan a Universidad de Chile, que posee tres, y la desplazan a la décimo tercera ubicación. Cabe destacar que en esta jornada cinco, los azules disputarán el superclásico contra Colo Colo, el domingo en el estadio Monumental.

La Calera se mete en la parte alta

Otro elenco que festejó este viernes en el inicio de la fecha fue Unión La Calera, que se enfrentó a Audax Italiano en el estadio Nicolás Chahuán. El resultado fue una goleada de 3-0 para los Cementeros.

El primero fue a los 23′, luego de un buen centro desde la derecha de Kevin Méndez que Sebastián Sáez aprovechó con un potente golpe de cabeza en el área que no pudo ser contenido por el portero Tomás Ahumada.

Arriba el Cementero



Centro preciso de Kevin Méndez y cabezazo letal de Sebastián Sáez para la apertura de Unión La Calera ante Audax Italiano.



Disfruta lo mejor de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026

El segundo tanto fue a los 72′, producto de un lanzamiento penal ejecutado por el exdelantero de Universidad Católica. En tanto, el 3-0 fue obra del mencionado Kevin Méndez a los 90+5′, con un potente remate bajo al segundo palo.

Foto: Photoposrt

Con este resultado, el equipo de la Quinta Región llega a nueve unidades e iguala el puntaje de los líderes Colo Colo y Huachipato (a falta de que jueguen su encuentro de la fecha 5).