Lando Norris gana el sprint en Brasil y le da un golpe a un accidentado Oscar Piastri en la pelea por el título

Lando Norris es el favorito y lo sabe. El piloto de McLaren tiene todas las papeletas para consolidarse como el campeón de la Fórmula. El británico se impuso en el Sprint en Brasil y no solo saca ventaja en la cima de la tabla de posiciones, sino que también desde su mentalidad y confianza.

Su compañero Oscar Piastri sufre la otra cara de la moneda. Tras liderar el mundial, el australiano está pasando por una mala racha. Ahora, sufrió un accidente en la séptima vuelta que le impidió pelear por la carrera. Perdió el control y comenzó a girar para salirse de la pista precisamente en la salida de las eses de Senna.

De esta forma, Norris sumó ocho unidades ante las cinco de Verstappen, que no se baja de la pelea por el campeonato de la categoría reina del automovilismo.

Accidentado sprint

Piastri fue el protagonista del accidente, pero no fue el único que lo sufrió. Nico Hülkenberg y Franco Colapinto también pasaron por un charco que los dejó fuera de la carrera. Ninguno se tocó entre sí, pero todos sufrieron en la misma curva y al prácticamente mismo momento.

La bandera roja calmó un poco el caos, mientras que la nueva largada benefició a Norris, que de ahí en más compitió solo en la cima. Los Mercedes no fueron capaces de alcanzarlo y Kimi Antonelli fue segundo, y George Russell tercero. Fueron seguidos por Verstappen, que logró sumar cinco puntos.

En tanto, Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) protagonizó el accidente más impactante de la jornada tras perder el control en la recta principal e incrustar su monoplaza en un muro. Pese a no sufrir lesiones graves, el piloto brasileño de 21 años fue trasladado al centro médico: “Tras un accidente al final de la carrera sprint, Gabriel se encuentra bien y está siendo trasladado al Centro Médico del circuito por precaución“, informó la escudería en sus redes sociales.

That was a big crash 💥



Huge relief to know Gabi is all right 🙏#F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/NNxKKSopr4 — Formula 1 (@F1) November 8, 2025

De esta forma, Norris sumÓ 365 puntos y le sacÓ ventaja a Piastri, que se estancó en los 356. Por su parte, Verstappen llegó a las 325 unidades. Este domingo, en Interlagos, se disputará el Gran Premio de Brasil.