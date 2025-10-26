SUSCRÍBETE
El Deportivo

Nuevo líder: Lando Norris se impone en el GP de Ciudad de México y se encumbra en la cima de la Fórmula 1 por un punto

El piloto de McLaren se impuso en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez y asaltó el liderato, superando a su compañero Oscar Piastri, que fue quinto. Charles Leclerc y Max Verstappen, que sigue acercándose poco a poco, cerraron el podio.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Lando Norris se impuso en México y se instaló en el liderato de la F1. Foto: @McLarenF1 (X).

Hay un nuevo líder en la Fórmula 1. Lando Norris dio un golpe de autoridad y se quedó con el Gran Premio de Ciudad de México. El británico se instaló como el nuevo puntero del Mundial tras un fin de semana perfecto.

El de McLaren consiguió su sexto triunfo de la temporada para asaltar el liderato, superando a su compañero Oscar Piastri, que fue quinto. El resultado podría ser un punto de inflexión en la pelea por el título. El podio fue para Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull), quien sigue acechando a los papaya.

Ahora, es el nuevo líder de la Fórmula 1 con 357 unidades. Piastri se quedó con 356, mientras que Verstappen es tercero con 321. El Mundial está más encendido que nunca.

Golpe en la mesa de Norris

Fue una jornada crucial para el Mundial de la máxima categoría de automovilismo del mundo. Norris largó desde la pole y con la opción de asaltar el liderato de la F1. Leclerc y Hamilton cerraron el podio en la qualy, en la mejor de Ferrari del año. Junto a Russell (4°) hicieron de pantalla para Verstappen (5°) y Piastri (7°). El neerlandés salió en busca de seguir recortando distancia ante los McLaren en Ciudad de México, donde es el piloto más ganador de la historia (cinco triunfos), aunque el año pasado no apareció ni en el podio. Mientras que el australiano defendía su primer lugar. Sin embargo, tuvo una mala salida.

Fue una largada caótica. El tetracampeón intentó atacar y se pasó por la hierba, aunque no debió devolver posiciones porque la FIA consideró que no tenía otra opción. Esto generó el reclamo de Russell. El oceánico, en tanto perdió dos puestos, quedando mal ubicado estratégicamente. Debió remar muy desde atrás.

En la cima, Leclerc y Norris, principalmente este último, comenzaron a aumentar su ventaja. Hamilton fue sancionado con diez segundos por cortar el trazado por el pasto y no devolver la posición. Por su parte, un sorprendente Bearman (Haas) superó a Verstappen y se volvió un verdadero escollo en el cuarto puesto, hasta que finalmente sería rebasado.

El neerlandés intentó retrasar lo máximo posible su parada, pensando en algún posible safety car, pero debió ingresar a boxes en la vuelta 38. Iba tercero y cuando salió, lo hizo octavo, complicando sus opciones de podio. En tanto, Norris intentó mantener sus neumáticos medios.

Las paradas de Piastri, Antonelli y Hamilton en el giro 49 le permitieron recuperar posiciones a Verstappen, que se la jugó a una sola detención, al igual que Norris y Leclerc. Russell y Bearman hicieron también ingresaron a boxes, y el tetracampeón se puso tercero. Eso sí, fue imposible alcanzar a los dos primeros.

De esta forma, Norris se quedó con el GP de la Ciudad de México. Leclerc y Verstappen completaron el podio. Bearman , Piastri, Antonelli (Mercedes), Russell (Mercedes), Hamilton (Ferrari), Ocon (Haas) y Bortoleto (Kick Sauber) cerraron el top 10.

Norris es líder con un punto más que su compañero Piastri (357 contra 356), pero ambos son seguidos por Verstappen, que suma 321. Aún quedan 116 puntos por disputar (cuatro carreras y dos sprint más). La Fórmula 1 continuará con el Gran Premio de Brasil, que se llevará a cabo este domingo 9 de noviembre, en Interlagos.

