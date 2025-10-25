McLaren vuelve a la carga: Lando Norris resurge en el GP de Ciudad de México y se queda con la pole

McLaren no quiere seguir cediendo terreno en la pelea por el título de la Fórmula 1. Tras varias fechas en las que Max Verstappen celebró a costa de la escudería papaya, Lando Norris resurgió para comandar la clasificación y quedarse con la pole position de cara a la crucial carrera de este domingo.

El piloto británico sabe que en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez se define gran parte del Mundial frente a la arremetida del representante de Red Bull. Por ello, desplegó todos sus atributos para sacar ventaja en territorio azteca.

El oriundo de Bristol cubrió, con el neumático blando, los 4.304 metros de la pista mexicana marcando un tiempo de 1:15.586, registro que no solo le permitió superar a Verstappen, que quedó un tanto rezagado al finalizar quinto, sino que también a los dos corredores de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que sorprendieron con un podio que hace rato no contaba con los dos miembros del Cavallino Rampante.

Sin embargo, pese a la diferencia que Norris le sacó a Mad Max en la parrilla, no todo es alegrías para McLaren. Oscar Piastri, que es el líder del campeonato mundial de pilotos, sigue demostrando su falta de confianza en el circuito: solo pudo ser octavo, quedándose a 0s588 de lo hecho por su compañero.

Estas dudas llegan en el peor momento para el australiano, ya que solo le saca 40 unidades a Verstappen y ya se está entrando en la recta final del calendario. La escudería papaya deberá decidir si sigue confiando en el oceánico de cara a estas últimas cinco fechas, o si apuestan por Norris (está segundo con 332 puntos) para que asalte el liderato y asegure un título que es esquivo desde 2008.

Con estas interrogantes por delante, la carrera en la capital mexicana se llevará a cabo a contar de las 17.00 horas de Chile.

Revisa la clasificación completa del GP de Ciudad de México: