El Deportivo

Fórmula 1: Verstappen amenaza a McLaren y lo exige a no fallar en México

El neerlandés se metió en la pelea por el pentacampeonato en una lucha que ya parecía exclusiva de los Papayas, a quienes se les acaba el margen de error. Está a 40 puntos del líder Oscar Piastri. Lo que ocurra en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez será determinante para la temporada.

Daniel Bustos 
Daniel Bustos
Foto: @redbullracing en X.

Max Verstappen se abrazaba con su equipo tras el triunfo en Austin, mientras gritaban juntos con alegría. Un ritual muy típico de la Fórmula 1, pero que el domingo tuvo un sabor especial para el neerlandés y para Red Bull, ya que con esta quinta victoria en la temporada se meten de lleno en la lucha por el pentacampeonato del Mundial de Pilotos, algo en lo que también ayudó el enredo del líder Oscar Piastri, que terminó quinto. Esta semana la competencia será en México y los McLaren, que parecía que tenían el título en el bolsillo, deberán aguantar la amenaza que significa tener a Max cada vez más cerca en la tabla.

La arremetida de Verstappen ha sido espectacular. En el Gran Premio de Países Bajos disputado el 31 de agosto, Piastri contaba con 309 puntos, Norris con 275 y la figura de Red Bull tenía 205. Es decir, el australiano le sacaba una ventaja de 104 unidades. Sin embargo, cinco carreras después, el panorama cambió. El líder está con 346 y Max con 306, apenas 40 puntos de diferencia.

Foto: @redbullracing en X.

Durante la semana, Helmut Marko, asesor de la escudería austriaca, fue más allá y declaró que aún están trabajando en mejoras para el RB21 de cara al final de la temporada: “Aún tenemos algo bajo la manga, pero no sé exactamente cuándo llegará. McLaren detuvo el desarrollo del coche demasiado pronto”, dijo a OE24 Sport.

Más allá de las expectativas que alimentaron estos buenos resultados en el equipo, Max necesita un cierre de año perfecto para optar al pentacampeonato. Si se considera que aún quedan 141 puntos en disputa y que en estos momentos está a 26 de Norris y a 40 de Piastri, si el neerlandés ganara las cinco carreras que restan (México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi), aseguraría el título independiente del resultado de los Papaya. Sin embargo, si falla, dependería del resultado que obtengan sus oponentes.

La decisión de McLaren

En tanto, esta situación obliga a cambiar el comportamiento de McLaren, quienes ya se aseguraron el Campeonato de Constructores. No fueron pocos los roces entre Norris y Piastri, en su lucha personal por alcanzar el trofeo del Mundial de Pilotos, lo que muchas veces perjudicó al equipo. Ahora, con la amenaza de Red Bull, ya no habrá espacio para el individualismo.

El Rendimiento del MCL39 ha bajado en las últimas carreras. Sin embargo, en Woking ya decidieron que no van a gastar más dinero en mejoras para el monoplaza de este 2025 y que lo destinarán para el de 2026.

Foto: @McLarenF1 en X

Andrea Stella, director de McLaren, reconoce que no deben relajarse: “Sabemos que cuando Max tiene el potencial para ganar, se convierte en un serio contendiente. Por lo tanto, esto no cambia nuestra comprensión de la situación, no cambia lo que hacemos. Sólo necesitamos seguir maximizando el rendimiento y tener buenos fines de semana”.

México: 71 vueltas determinantes para el campeonato

El Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá la fecha 20 de la Fórmula 1 2025. Serán 305 kilómetros de carrera divididos en 71 vueltas, en un circuito que tiene una longitud de 4.3 kilómetros, 10 curvas a la derecha y 7 a la izquierda, además de tres zonas de DRS.

Las estadísticas ilusionan a Red Bull, ya que el máximo ganador en tierras aztecas es justamente Max Verstappen, con cinco victorias entre 2017 y 2023. Sin embargo, el año pasado no apareció ni en el podio, ya que la carrera fue ganada por Carlos Sainz (que pertenecía a Ferrari), segundo acabó Lando Norris (McLaren) y tercero Charles Leclerc (Ferrari).

